Основная проблема китайско-американской торговли заключается в уровне и качестве образования. Такое мнение в эксклюзивном интервью Медиакорпорации Китая высказал основатель и президент компании корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэй. Мощь страны основывается, с одной стороны, на совершенной инфраструктуре - это железные дороги, автомагистрали, градостроительство, с другой - заключается в культуре, философии, качестве и уровне образования человека, цитирует Чжэнфэя информслужба мобильного приложения " Россия-Китай: главное ".

Жэнь Чжэнфэй отметил, что в современном интеллектуальном обществе требования к воспитанию и образованию человека будут постоянно расти. Рано или поздно человечество перейдет к обществу, все сферы жизни которого будут тесно связаны с искусственным интеллектом. В будущем все производственные линии различных компаний будут полностью автоматизированы. Если страна не будет развиваться в этом направлении, она не будет конкурентоспособной.

Основатель Huawei полагает, что только у открытых и готовых к широкому сотрудничеству стран есть будущее. Для того чтобы стать еще более открытой для всего мира, страна должна повышать уровень культуры и качество образования своего населения.