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22.05.2019 10:54
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Глава Huawei прокомментировал решение США отсрочить запрет на торговлю

США выдали корпорации Huawei и ее партнерам временную универсальную лицензию сроком на 90 дней. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте министерства торговли США 21 мая. В заявлении отмечается, что это решение предоставит соответствующим органам и компаниям время, чтобы они внесли коррективы в свою работу, отмечает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По сообщению французского агентства AFP, представитель США отметил, что Huawei и ее торговым партнерам требуется время для обновления программного обеспечения и выполнения некоторых договорных обязательств. Однако согласно новому документу министерства торговли США, отсрочка не означает отмену запрета, а дает возможность обеспечить работу проданного оборудования, существующих сетей, предоставлять услуги и поддерживать существующие мобильные сервисы в США, чтобы все компании могли соблюдать юридически обязывающие договоры и соглашения, подписанные 16 мая или ранее.

21 мая основатель компании Huawei Жэнь Чжэнфэй в генеральном офисе своей компании в Шэньчжэне дал интервью китайским СМИ. Он отметил: "90 дней не имеют для нас особого значения, мы уже подготовились. Мы не можем контролировать то, что делает правительство США".

Фото: Huawei
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По словам основателя компании, год назад Huawei уже ощутила на себе контроль со стороны США. Однако американские политики недооценивают возможности китайского гиганта. Это никак не скажется на технологиях 5G Huawei, а вот другие точно не смогут догнать Huawei в этой области даже за два-три года, полагает Жэнь Чжэнфэй.

Он добавил, что компания не будет отказываться от поставок микросхем и чипов из США. "Пока правительство США разрешает американским компаниям экспортировать комплектующие, Huawei будет продолжать их покупать, одновременно опираясь на собственные исследования и разработки", - указал Жэнь Чжэнфэй.

Основатель Huawei также обратил внимание на тесную связь компании с Европой. По его словам, пропускная способность 5G в 20 раз больше, чем у 4G, в 10 тысяч раз больше, чем у 2G, а энергопотребление меньше в 10 раз, габариты уменьшились на 70 процентов. Компания использует материалы, которые не подвержены коррозии на протяжении нескольких лет, что очень подходит для стран Европы.

Согласно опубликованным ранее сообщениям, многие страны высказали различные точки зрения относительно запрета США на работу с компанией Huawei. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что компании, отвечающие установленным стандартам безопасности, могут участвовать в создании сети 5G в Германии. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он объективно оценит возможность компании Huawei принять участие во внедрении технологий 5G в Канаде. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что до онлайн-торгов по поводу 5G не исключает участия любых компаний. Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Джереми Райт заявил, что Великобритания примет собственное решение по вопросам технологий 5G и компании Huawei.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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