Глава Пентагона: США не собираются воевать с Ираном

Соединенные Штаты не собираются воевать с Ираном, но будут защищать свои интересы. Об этом журналистам заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

Он подчеркнул, что речь идет не о войне. "Речь идет о защите наших интересов на Ближнем Востоке и проведении миссий", - цитирует РИА Новости.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам, подчеркнув, что все зависит от властей Ирана. "Я хочу, чтобы они позвонили, если готовы, а если они не готовы, тогда не нужно меня беспокоить". Американский лидер вновь предостерег Тегеран от провокационных действий и угроз в адрес США. При этом Трамп отметил, что ничего подобного со стороны Ирана нет.

Ранее, напомним, в качестве сигнала властям Ирана, Вашингтон отправил ударную группу ВМС США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования. В Тегеране заверили в готовности ответить, если США предпримут силовые действия.