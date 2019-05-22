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22.05.2019 20:49
Рубрика: Спорт

Мяч меняет формат

Глава УЕФА озвучил новую стратегию развития футбола
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
Президент УЕФА Александер Чеферин не сидит сложа руки и методично готовит Старый Свет к очередным изменениям в футбольной жизни.

Накануне Чеферин и администрация УЕФА встретились в Будапеште с президентами и генеральными секретарями 55 национальных футбольных ассоциаций.

Фото: Reuters
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Главной темой на повестке дня значился обновленный формат еврокубков после 2024 года и стратегия УЕФА по женскому футболу.

По итогам плодотворной работы президент УЕФА выглядел довольным:

- Это была важная встреча с нашими ассоциациями-членами, на которой мы могли узнать их мнение о том, как должны выглядеть наши клубные турниры в будущем. Было высказано много разных мнений, и мы учтем их в этом вопросе. Признаюсь вам - был воодушевлен положительным откликом на процесс консультаций и солидарностью между ассоциациями, а также признанием со стороны более крупных ассоциаций необходимости вносить больший вклад в интересах малых стран. Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы найти тот путь вперед, который отвечает нуждам игры во всей Европе, а не только на крупных рынках. Только УЕФА распределяет деньги по всему континенту, и к этой ответственности мы относимся очень серьезно.

Лигу чемпионов УЕФА в ближайшие годы ждут изменения: планируется, что на групповой стадии вместо восьми групп по четыре команды будут сформированы четыре группы по восемь команд

По словам Чеферина, в будущем матчи еврокубков не будут проводить в выходные дни, за исключением финала Лиги чемпионов.

"Процесс консультаций продолжается, и мы с нетерпением ждем мнений других заинтересованных сторон, которые хотим услышать напрямую, а не собирать их воедино из заявлений в средствах массовой информации. Мы не будем ничего решать, не приняв во внимание мнение каждого. Мы бы никогда не приняли изменения, которые могли бы навредить европейскому футболу", - заявил Чеферин.

Фото: ФК "Ростов"
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Что касается реформирования Лиги чемпионов, то этот вопрос, по словам Чеферина, будет еще не раз обсуждаться:

- Нас подвергли серьезной критике еще до первой встречи, мы какое-то время думали, что некоторые заинтересованные стороны не оценят какой-либо процесс консультаций. Для меня ясно, что мы не просто заинтересованная сторона, мы являемся руководящим органом и стоим на защите всего европейского футбола. Мне не нравятся секретные встречи, не люблю прятать вещи от заинтересованных сторон, вот почему мы начали обсуждение так рано.

Мы согласились продолжить цикл с 2021 по 2024 год без изменений. УЕФА - очень динамичная организация, она всегда должна искать способы, как сделать наши соревнования лучше. Если ты лучший, это не означает, что ты не можешь совершенствоваться дальше.

Напомним, что предлагается на групповой стадии Лиги чемпионов вместо восьми групп по четыре команды сформировать четыре группы по восемь команд. Это позволит увеличить количество еврокубковых матчей.

Данный проект был представлен УЕФА 8 мая на встрече в швейцарском Ньоне и может быть реализован уже в 2024 году.

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