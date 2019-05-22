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22.05.2019 16:35
Рубрика: Экономика

Госдума приняла в первом чтении документ о "зарплатном рабстве"

Текст: Татьяна Замахина
Первое чтение в Госдуме прошел законопроект о борьбе с "зарплатным рабством". Работодателям, которые препятствуют сотрудникам в самостоятельном выборе зарплатного банка, будут грозить штрафы. 
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Работники уже пять лет как имеют право самостоятельно выбирать, в каком банке получать зарплату. Однако навязывание продолжается. 

Дело, в частности, в том, что для удержания клиентов за использование зарплатного проекта работникам предлагаются пониженные ставки по корпоративным кредитам и прочие выгодные условия. По официальным данным за прошлый год, работодатели нарушали права сотрудников по оплате труда более 80 тысяч раз.

Фото: iStock
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Если предложение правительства будет принято, воспрепятствование работнику получать деньги в желаемом банке будет грозить штрафом до 50 тысячи рублей. Максимальный размер предусмотрен для юрлиц, индивидуальным предпринимателям грозит до 5 тысяч. А должностных лиц, которые не выполняют требование работника, предлагается штрафовать на сумму 20 тысяч рублей.

Кроме того, у работодателя будет больше времени, чтобы изменить зарплатный банк для работника, - с пяти дней до пятнадцати. Дело в том, что работодатели, имеющие многочисленный штат работников, технически не всегда успевают уложиться в пять дней, объяснил депутатам первый заместитель главы Минтруда Алексей Вовченко.

Реализация законопроекта поможет развитию конкуренции на рынке банковских услуг в сфере трудовых отношений, полагают в кабмине.

Представители парламентской оппозиции предположили, что работники будут бояться пользоваться полученным правом. Особенно, если речь идет о небольших населенных пунктах, где, скажем, одно предприятие, пояснил Николай Коломейцев из КПРФ. "Работника просто уволят и найдут причину, за что", - заявил он.

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