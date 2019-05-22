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Текст:  Екатерина Ясакова
17:18 22.05.2019

Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В первом чтении принят законопроект, цель, которого - защита участников долевого строительства. Законопроектом предусматривается создание субъектом РФ унитарной некоммерческой организации - Фонда, который возьмёт на себя выполнение обязательств застройщика, в случае если тот был признан банкротом. Фонд будет достраивать проблемные объекты и необходимую инфраструктуру.

Фото: istock
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Для обеспечения целевого расхода бюджетных средств, в отношении операций, совершаемых Фондом, устанавливается ряд ограничений. В частности, запрещается совершать различные сделки, не связанные с завершением строительства проблемных объектов.

Законопроект предполагает, что любые расчеты по операциям будут производиться исключительно с участием уполномоченного банка в сфере жилищного строительства в порядке, предусмотренном законодательством. 

Банковское сопровождение предполагает полный контроль за совершаемыми операциями и, по сути, заменяет казначейское сопровождение. Полномочиями уполномоченного банка в сфере жилищного строительства наделяется кредитная организация единого института развития в жилищной сфере.

Фонд может приобрести имущество и взять на себя обязательства застройщика-банкрота, если для финансирования завершения строительства будут использованы средства Фонда или средства федерального или регионального бюджета.

Законопроектом предусматривается, что Фонд будет осуществлять выплату возмещения гражданам по договорам, предусматривающим передачу жилых помещений при банкротстве застройщика в случаях, когда по таким договорам застройщиком не уплачивались обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд, а также по договорам, предусматривающим передачу машино-мест. 

Фото: iStock
Ставки для работающих по эскроу застройщиков могут субсидировать

Таким образом, переданное РФ Фонду имущество может использоваться на финансирование завершения строительства различных объектов, на погашение требований по текущим платежам, требований кредиторов, на выплату возмещения гражданам. 

Указанное финансирование будет предоставляться только в отношении объектов строительства, строительство которых началось до 1 июля 2019 года, и привлечение средств граждан по которым осуществляется застройщиком не только с использованием счетов эскроу.

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