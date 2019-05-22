Госдума вводит штрафы за отказ обслуживать инвалидов

Ограниченные возможности у человека или пожилой возраст не могут быть причиной для отказа в обслуживании. Так решили депутаты Госдумы, проголосовав в первом чтении за законопроект о штрафах для тех, кто сознательно ущемляет права пенсионеров и инвалидов.

Появление законопроекта, внесенного правительством, связано с целым рядом громких историй, когда в обслуживании клиентам отказывали рестораны или прочие организации. Например, резонансный случай произошел в Екатеринбурге: инвалида-колясочника не пустили в ресторан, чтобы он "не портил" настроение посетителям. А камчатское кафе отказало в обслуживании незрячему, так как администрация заведения не хотела пускать инвалида вместе с собакой-поводырем. Не помогли и документы, подтверждающие, что мужчина не может обходиться без четвероногого помощника.

Вводятся штрафы для тех, кто сознательно дискриминирует социально не защищенных граждан

"Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они "не нравятся" охраннику магазина или не соответствуют "имиджу" ресторана", - заявил, комментируя инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин. К сожалению, такие случаи нередки, отметил он. Ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным поведением обслуживающего персонала. На тех же, кто позволяет себе такое отношение к людям, не всегда влияет общественное осуждение.

Права этих людей помогут защитить финансовые санкции. Законопроектом вводятся штрафы для тех, кто сознательно дискриминирует социально незащищенных граждан, - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических. Ко второму чтению "планка" штрафов может вырасти, предупредили в профильном комитете Госдумы. "Законопроект направлен на снижение числа проявлений дискриминации, к которым крайне чувствительно общественное мнение и которые вызывают большой резонанс", - заявила депутатам глава Роспотребназдора Анна Попова. Поправки предусматривают ряд исключений, при которых продавец или поставщик услуг может отказать клиенту с ограниченными возможностями. В этом списке - ограничения, применяемые при перевозке пассажиров авиационным транспортом. Кроме того, при наличии оснований можно отказать в доступе к развлекательным объектам повышенной опасности (имеются в виду аттракционы). Кроме того, речь идет и о продаже отдельных видов товаров или оказании услуг несовершеннолетним.