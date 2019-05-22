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22.05.2019 16:59
Рубрика: Власть

Госдума вводит штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

Текст: Татьяна Замахина

Ограниченные возможности здоровья или пожилой возраст не могут быть причиной для отказа в обслуживании. Так решили депутаты, проголосовав в первом чтении за законопроект о штрафах для тех, кто сознательно ущемляет права пенсионеров и инвалидов.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Появление законопроекта правительства связано с целым рядом историй, когда в обслуживании клиентам отказывали рестораны или прочие организации. Например, резонанс произвел скандал в Екатеринбурге: инвалида-колясочника не пустили в ресторан, чтобы он не портил аппетит посетителям. А камчатское кафе отказало в обслуживании незрячему, так как администрация заведения не хотела пускать инвалида вместе с собакой-поводырем. Не помогли и документы, подтверждающие, что мужчина не может обходиться без четвероногого помощника.

- Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они "не нравятся" охраннику магазина или не соответствуют "имиджу" ресторана, - заявил, комментируя инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Pixabay
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К сожалению, такие случаи нередки, отметил он. Ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным поведением обслуживающего персонала. И на тех, кто позволяет себе такое отношение к людям, не всегда влияет общественное осуждение, констатировал парламентарий. Так что права людей помогут защитить финансовые санкции.

Законопроектом вводятся штрафы для тех, кто сознательно дискриминирует социально незащищенных граждан. - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических. Ко второму чтению "планка" штрафов может вырасти, предупредили в профильном комитете ГД.

Инициатива была внесена правительством РФ во исполнение поручения президента России, заявила депутатам глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Законопроект направлен на снижение числа проявлений дискриминации, к которым крайне чувствительно общественное мнение и которые вызывают большой резонанс", - заявила она.

Поправки предусматривают ряд исключений, при которых продавец или поставщик услуг может отказать клиенту с ограниченными возможностями. В этом списке - ограничения, применяемые при перевозке пассажиров авиационным транспортом. Кроме того, при наличии оснований можно отказать в доступе к развлекательным объектам повышенной опасности (то есть аттракционам). Конечно же, речь идет и о продаже отдельных видов товаров или оказании услуг несовершеннолетним.

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