Компания Microsoft удалила ноутбуки производства Huawei из своего интернет-магазина. Это произошло на фоне отказа Google и других компаний от сотрудничества с крупным китайским производителем.

The Verge отмечает, что MateBook X Pro от Huawei - это "один из лучших ноутбуков на Windows, доступных в США". По данным издания, изъятие китайских лэптопов из продажи произошло на минувших выходных, а поиск по запросу "Huawei" в интернет-магазине Microsoft не дает никаких результатов.

Издание предполагает, что существует "потенциальный запрет" на использование Windows в устройствах Huawei, включая не только ноутбуки (для них могут перестать выпускать новые лицензии), но и серверные решения.

Впрочем, эта информация пока не подтверждена, а представители Microsoft не комментировали официально ситуацию с Huawei. The Verge пишет, что китайский производитель работает над собственными альтернативами Android и Windows, но неизвестно, на какой стадии разработки находятся эти операционные системы.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 19 мая, компания Google отказалась от сотрудничества с Huawei. Для пользователей это означает, что существующие модели смогут получать обновления только в течение ближайших трех месяцев, а устройства, которые появятся в продаже позднее, не будут поддерживать сервисы и приложения Google, включая магазин приложений, карты, Gmail и другие.