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22.05.2019 05:00
Рубрика: Экономика

Ягодный сезон в этом году удивит ценами

Текст: Евгений Гайва
В России открылся ягодный сезон. Первой на рынок вышла клубника. По сравнению с прошлым годом сейчас ягода в некоторых случаях стоит дешевле на 30 процентов.
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым

Но такая тенденция заметна для магазинов среднего ценового сегмента. В магазинах премиум сегмента ситуация противоположная: цена в этом году подросла, рассказали "Российской газете" эксперты торговой платформы "АГРО 24". Они провели анализ по основным торговым сетям.

Фото: AP
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Клубника появилась в магазинах еще в феврале, но сейчас на рынок выходит грунтовая ягода. Если в феврале килограмм ягод стоил не меньше тысячи рублей, а кое-где переваливал за две, то к апрелю клубника подешевела до 800 рублей за килограмм. Сейчас в сетевых магазинах можно найти ягоду со скидкой по 450-500 рублей за килограмм. На рынках можно купить клубнику раза в два дешевле. Поставщиков ягоды довольно много, это Россия, Ливан, Египет, Турции, Гвинея-Бисау. В дальнейшем эксперты ожидают снижения цен.

"Сезоном клубники в России традиционно считается конец мая - июнь, когда на рынок в большом объеме поступает грунтовая ягода, поэтому минимальное значение цены ожидается именно в этот период", - пояснили в компании.

Появилась на рынках также черешня. Стоит ягода 500 - 600 рублей за килограмм. Цены в этом году примерно на 10 процентов ниже, чем в прошлом году, отмечают торговые представители. Магазины черешню и вишню пока не предлагают. Появятся эти ягоды на прилавках в конце мая.

Фото: iStock
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Зато очень активно продается голубика. Правда, в большинстве магазинов цена на голубику в этом году выше, чем в прошлом, отмечают аналитики. В основном поставляет ягоду Марокко. Велик разброс цен. Сейчас голубику можно найти по 1,4 тысячи рублей за килограмм, но есть и по 2,6 тысячи рублей за килограмм. Причем, с начала года цены на ягоду растут, и не только в магазинах премиального сегмента. С февраля по май ягода подорожала на 5-20 процентов.

Появилась также первая малина. В редких случаях можно встретить ежевику и первую смородину. На рынок также выходят ягодные смеси из клубники, физалиса, голубики, малины, отмечают эксперты. С середины июня появится земляника, а в июле - смородина и крыжовник. Во второй половине лета ожидается черника.

Экономика Товары и цены
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