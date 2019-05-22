Илья Воробьев: "У американцев очень талантливая команда"

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев в беседе с журналистами подвел итоги матча против Швеции на чемпионате мира, который закончился победой нашей команды 7:4, а также поделился мнением о сопернике по четвертьфинальному матчу - сборной США.

Илья Воробьев: Первые 10 минут у нас не получились. Потом все лучше и лучше стало. Провели фантастический… нет, назовем его хорошим, второй период, а дальше играли по счету.

Порадовало, что прорвало всех, кого только можно было - Григоренко, Овечкина, Капризова?

Илья Воробьев: Да, порадовало.

Овечкин и Малкин забили вместе - это случайность?

Илья Воробьев: Да. На пересменке вышли.

Такой контраст между первым и вторым периодом как можно объяснить?

Илья Воробьев: Я бы не сказал, что первые период полностью неудачный. Да, в первые 10 минут мы медленно вошли в игру. А потом становилось лучше. Сказали в раздевалке, что нужно делать, и ребята молодцы - откликнулись очень хорошо.

Шведских защитников называют лучшими в мире. Получается, что сборная России поставила этот тезис под сомнение?

Илья Воробьев: Хорошо сыграли, многое получалось, забили много красивых голов. Дальше начинается плей-офф.

Василевского назвали лучшим игроком матча…

Илья Воробьев: В начале он очень здорово сыграл, помог нам.

Россия сыграет с США в четвертьфинале. Что думаете о сопернике?

Илья Воробьев: Посмотрите на их состав. Очень талантливая команда, атакующая, с хорошим подбором игроком. Сейчас наши скауты расскажут, что они увидели. Ну и игры конечно надо смотреть.

Американцы - молодая команда. Как сделать так, чтобы они сразу не побежали вперед?

Илья Воробьев: Обрезать надо быстрым пасом, самим хорошо двигаться. Быстрее шайбы никто не бегает.