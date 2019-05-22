Индия запустила на орбиту новейший разведывательный спутник

В Индии совершен запуск на орбиту спутника RISAT-2B. Аппарат обладает возможностью вести наблюдение за земной поверхностью даже сквозь плотные облака.

Старт ракеты-носителя PSLV-C46 состоялся с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Запуск вела индийская организация космических исследований. Спутник весом 615 килограммов был успешно выведен на заданную орбиту, передает ТАСС.

Аппарат позволит Вооруженным силам Индии получать точную информацию и отслеживать их действия в любых погодных условиях. RISAT-2B также будет использоваться для сельского хозяйства, лесоводства и для отслеживания стихийных бедствий.