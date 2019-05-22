Интернет подскажет врачам, как лечить больных

С 2022 года вступает в действие федеральный закон об обязательном использовании врачами клинических рекомендаций - утвержденных описаний последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, рассказала в интервью "РГ" замминистра здравоохранения России Елена Бойко.

"Эти клинические рекомендации, - пояснила она, - должны быть оцифрованы и в виде алгоритмов погружены в медицинские информационные системы, и обеспечивать информационную поддержку врачебных решений при диагностике, лечении и реабилитации пациента", - объяснила она.

Для обеспечения работы врачей в "цифровых условиях", нужно продолжить материально-техническое обеспечение медучреждпений, закупить более 200 тысяч компьютеров для автоматизированных рабочих мест, более 800 тысяч электронных подписей врачей и медицинских работников, чтобы электронный медицинский документооборот стал юридически значимым".

Полностью интервью замминистра здравоохранения Елены Бойко читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".