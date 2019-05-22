Известный модный бренд отказался от натурального меха

Итальянский дом моды Prada со следующего года не будет работать с натуральным мехом, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на владелицу модного бренда Миуччу Праду.

Позиция такова, что инновационные материалы открывают новые грани для творчества, появляется больше возможностей для экспериментов. Этот модный дом долгое время пытался замаскировать использование натурального мехе, не использовал активную рекламу соответствующих изделий.

Теперь же, когда основная часть ведущих домов мод отказалась от меха, было принято решение присоединиться к разумному потреблению.