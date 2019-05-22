Как выпускники в Беларуси и России готовятся проститься со школой?

Общий тренд в школах Союзного государства: роскошные наряды, дорогие лимузины и шоколадные фонтаны - рискуют окончательно потерять статус обязательных атрибутов выпускных вечеров. С каждым годом все больше школьников вместо традиционного антуража последнего звонка делают выбор в пользу простоты, душевности и заботы об экологии. А еще в пользу желания разделить праздник с кем-то: вложить деньги не в букеты или платья, а перечислить такую же сумму на благотворительность. Чем запомнится прощание со школой в этом году?

Не надо надувать!

Выпускники сразу нескольких минских школ решили отказаться от воздушных шаров на празднике. Почему? Запуск этих атрибутов веселья вреден и опасен для окружающей среды, особенно для птиц и животных. Поддерживают в этом школьников Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также сотрудники Центра экологических решений, которые предупреждают: сдувшийся шарик превращается в мусор, который либо разлагается долго, либо, как фольгированный, и вовсе не разлагается. Причем такие яркие кусочки латекса звери, птицы и рыбы часто принимают за еду, что угрожает им гибелью. А если шарик надут гелием, невозобновляемым природным газом, получаем еще и "растворение" ресурсов в воздухе, которые могли послужить с пользой для МРТ-сканеров, оптоволоконных технологий или лазеров.

А в московских школах другой "уклон" - застолье без использования пластиковой посуды. Родителям предлагают принести на фуршеты по случаю последнего звонка многоразовую посуду из дома.

Сделай доброе дело

Все больше старшеклассников собираются поддержать и другой тренд: перечислить деньги на благотворительность, придя на последний звонок в джинсах и майках и без цветов.

И хотя некоторые родители и учителя признаются, что такой подход кажется им чрезмерным, выпускники, похоже, знают, что делают. Многих воодушевил пример московских школьников, которые вместо выпускного бала в Кремле потратили деньги на курс реабилитации в немецкой клинике своего ровесника с тяжелым диагнозом. В благотворительных организациях такой подход одобряют, но все же обращают внимание, что важно действовать не наобум, а заранее обговорить с фондами помощи детям, в чем конкретно нуждаются их подопечные.

История с квесторией

По-прежнему пользуются спросом и тематические выпускные, но теперь их называют модным словом "квестория" - эдакая игра, участники которой берут на себя роли героев закрученного сюжета. Как рассказали в ивент-агентствах, которые начали готовить праздничный антураж еще осенью, они прорабатывают про запас несколько десятков сценариев. Один из них - выпускной в болонском стиле. По сути это классика, где главный аксессуар для каждого выпускника - лавровый венок с шелковыми лентами. Не теряет популярности и прощание со школой в стиле кинофестиваля, где у каждой выпускницы есть возможность выгулять свое вечернее платье на красной дорожке и поулыбаться на манер любимой киноактрисы во время импровизированного интервью. Ну а предсказуемый хит сезона - прощание со школой в антураже популярного сериала "Игра престолов". Но есть нюанс: тематический выпускной со всевозможными фишками обойдется в кругленькую сумму - минимум 100 долларов на человека.

В России - похожая история. Как рассказал нам руководитель фирмы "Живые квесты Москвы" Иван Ткачев, в последнее время стали пользоваться большой популярностью ролевые квесты, когда разыгрывается некая история - пиратская, гангстерская, голливудская, по мотивам "Игры престолов" и т.д., и от действий каждого игрока зависит исход сюжета. Как правило, для последнего звонка, в мае, когда погода стоит хорошая, выбирают открытые площадки, парки. Бюджет на класс из 20-25 человек составляет примерно 30-40 тысяч рублей.

Роскошные наряды, дорогие лимузины и шоколадные фонтаны рискуют окончательно потерять статус обязательных атрибутов выпускных вечеров

Суммы, которые родители собирают на этот праздник, зависят от размаха; скидываются, начиная от полутора-двух тысяч рублей и до бесконечности. Ведь по желанию фирмы-организаторы могут предоставить такие услуги, как фейерверк (от 10 тысяч), фотозона (4 тысячи), снежное и огненное шоу (25 тысяч) и прочие роскошества. Но все-таки главные траты на выпускной вечер еще впереди, и в основном последний звонок празднуется более сдержанно.

Умелые ручки

Немного учебы не помешает даже во время выпускного вечера. Так тоже думают все больше старшеклассников. Специальные мастер-классы не только привносят в праздничный вечер образовательный момент, предлагая выпускникам освоить новые навыки, но и массу положительных эмоций. Чем предпочитают заняться выпускники? Тут агентства готовы предложить идеи на любой вкус - от мастер-классов по росписи пряников или созданию браслетов из цветов до мини-уроков по шаржу и батику. Минские школьники заказывают и более активные варианты, например, танцы. Особенно по душе выпускникам белорусские, ирландские, восточные и средневековые.