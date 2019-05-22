Уж финиш близится, а парада шедевров все нет. Новых гениев Канны пока не нашли, оставалось с надеждой ждать картин фестивальных мастодонтов - уж они не подведут! Среди самых ожидаемых - бельгийские братья Жан-Пьер и Люк Дарденн, открытые Каннами со времен "Розетты" 1999 года и дважды награжденные "Золотой пальмой". Чем они покорят нас двадцать лет спустя?

Их "Молодой Ахмед" вторгается в горячую тему религиозного фанатизма. Взят невинный вариант в лице 13-летнего очкарика, похожего на книгочея (Идир Бен Адди). Мальчуган обратил взор к Корану: молится, соблюдая положенный график общения с Аллахом, тщательно моет руки, если их лизнет собака, коснется женщина или другое нечистое существо. Когда белая девочка нанесет ему первый поцелуй, он брезгливо отшатнется и предложит ей принять ислам - иначе он будет опозорен. Такое добром не кончается. И когда учительница затеет уроки арабского языка, а имам обзовет ее неверной, Ахмед поймет это как сигнал к действию и будет упорно ее убивать. Убийство как миссия, как святое дело - мир уже сполна ощутил эту идеологию радикализма на себе. Но авторы сами признаются, что, начав писать сценарий, они не предполагали, куда заведет их сюжет. Эта растерянность ощущается в фильме: сюжет прямолинеен и назидателен, Ахмед в своей упертости похож на персонажа ужастика "Омен", и совсем курьезным выглядит финал с внезапным прозрением героя: его словно коснулась целительная рука Герды - и проклятье Снежной королевы тут же куда-то слиняло. Осталось чувство досады: вместо художественного анализа взрывоопасной проблемы мы получили душеспасительную сказочку с благодушным концом: идея христианского всепрощения в таком контексте выглядит почти комичной.

Предъявил сюрприз один из столпов румынской "новой волны" Корнелиу Порумбойю. От румынского кино ждешь неспешного погружения в быт и нравы постлагерной страны, а перед нами криминальный боевик "Свистуны", сделанный по канонам "нуар" и, частично, "бондиады". С ее экзотическими локациями, красотками в духе femme fatale и развитой музыкальной структурой - от попсы до сладких оперных арий. Офицер полиции Кристи (Влад Иванов) замешан в авантюру с мафией, переправляющей на Канары изделия матрасной фабрики, набитые банкнотами. Он меж трех огней: за ним следят коллеги по полицейской части, ему грозят гангстеры, а за всеми сразу следит государство, от которого не скроешься даже в спальне. Все разбито на главы, названные по имени персонажей. Здесь красотка Гилда, именем и повадкой напоминающая Риту Хэйворт, героиню знаменитого нуара "Гилда". Здесь полицейская начальница Магда - женщина со стальной хваткой. Владелец фабрики и посредник в авантюре Жолт, на поиски которого брошены все силы полиции. Все компоненты лихо закрученного, не всегда логичного, но интригующего сюжета, в котором не сразу разберешься, потому что здесь каждый путает каждого, а все вместе - зрителя. А главная приманка фильма - древний "свистящий язык" первопоселенцев канарского острова Гомеры, придуманный ими, чтобы скрывать сообщения от посторонних ушей: многотональный свист легко преодолевает расстояния, а посторонние принимают его за перекличку птиц. Этому языку и предстоит обучиться герою

Как относиться к такому виражу румынского кино? Оно доказало, что может снимать жанровые фильмы на мировом уровне. Немного попсы серьезному художнику не повредит, и Порумбойю завершает картину светомузыкальным шоу в парке развлечений, где под музыку Штрауса, Чайковского и Оффенбаха в небе взрываются мириады огней, высвечивая лица наконец нашедших друг друга Гилды и Кристи. Не будет только поцелуя в диафрагму.

Не обманул ожиданий Квентин Тарантино: снял один их лучших фильмов последних лет "Однажды... в Голливуде", где сполна утолил и свои, и зрительские синефильские страсти. Фильм в жанре "черной комедии" считается хитом года уже потому, что в нем снялись Леонардо ДиКаприо в роли звезды телевестернов и Брэд Питт в роли его дублера-каскадера. ДиКаприо назвал картину возвращением к тому эпическому Голливуду, какого уже нет; действие происходит в лос-анджелесских студиях и на звездных виллах в 1969 году - время, когда "золотой век" Голливуда шел к закату и завершился трагедией с садистским убийством актрисы Шарон Тэйт бандой Мэнсона. Тарантино, который в "Бесславных ублюдках" укокошил Гитлера в берлинском кинотеатре, не был бы собой, если бы и этот исторический факт не довел до полной неузнаваемости. В сущности, это веселая изобретательная сказка о Голливуде, ностальгическое объяснение в любви к утраченному раю, взрывной коктейль из кинодокументов, киноафиш, киноцитат и пародий на них, реальных персонажей киноистории, кувыркающихся в фантазийном мире Тарантино. Картина исполнена нежности к жанровому кино тех лет, много его цитирует или пародирует, наши любимцы являют завидную физическую и творческую форму, а режиссер азартен, остроумен и до блеска отточил свое умение жонглировать смешным и страшным так, что даже мордобой выглядит гламурным. Но больше об этом фильме пока не скажу ничего: в письме к каннским критикам Тарантино настойчиво просил не раскрывать тайн картины - дать будущим зрителям самим открыть все ее секреты, став такими же первопроходцами, какими мы, счастливцы, только что были.