Какие вопросы обсудят на международном медиафоруме в Бресте

Укрепление гуманитарных ценностей и участие СМИ в межгосударственном диалоге и развитии включены в повестку дня двухдневного XIV Белорусского медиафорума. Он собирает партнеров из 25 стран в Бресте 23 мая под девизом "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", сообщает портал Союзного государства со ссылкой на министра информации РБ Александра Карлюкевича.

В историческом заповеднике страны - в областном туристическом комплексе "Усадьба Рыньковка", по его словам, соберутся государственные и общественные деятели, дипломаты, представители экспертного и медийного сообщества, журналисты из Азербайджана, Армении, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, стран Балтии, Молдовы, Монголии, Польши, России, Сербии, США, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Франции.

Кстати, по традиции, ведущие журналисты Беларуси и России проведут мастер-классы о современных информационных технологиях в телепроизводстве, "роли блогеров в продвижении контента в современном медиапространстве, искусстве дискуссии на современном телевидении". Запланировано и заседание круглого стола "Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы", в котором, уточнил Карлюкевич, примут участие руководители всех союзных средств массовой информации.

По словам министра, на заседание могут быть рассмотрены и "тематические направления, которые сегодня характеризуют белорусско-российские отношения", подведены некоторые итоги, связанные с медийным участием в строительстве СГ.

Важным, полагает министр, может стать и диалог партнеров о поисках новых инициатив в развитии союзных СМИ. Ведь кроме печатных изданий, есть и порталы, которые освещают жизнь Союзного государства. "Как они будут развиваться, увидят ли потребители этой информации какие-то новые технологические решения? Это, наверное, тоже станет одним из важных предметов в ходе разговора в Бресте", - прогнозирует Карлюкевич.

Организаторами очередного международного медиафорума, сообщают местные источники, выступают Министерство информации РБ, Постоянный Комитет Союзного государства при поддержке Брестского областного исполнительного комитета, другие заинтересованные структуры.