Спикеры парламентов государств ОДКБ обсудили в Бишкеке сотрудничество в сфере безопасности. Главы законодательных структур союзных стран полагают, что участникам организации необходимо формировать общее антитеррористическое пространство и составить единый реестр группировок, признанных террористическими и экстремистскими. К такому решению ОДКБ подталкивает ситуация в Афганистане, вызывающая тревогу у властей постсоветских республик Центральной Азии.

Официальный Бишкек, вместе с тем, отмечает значительную помощь в укреплении региональной безопасности, а также боеспособности ее вооруженных сил со стороны России.

- С учетом современных вызовов и угроз отрадно отметить достигнутый высокий уровень военного и военно-технического сотрудничества между Киргизстаном и Россией, в том числе и в рамках ОДКБ и его парламентской ассамблеи, - заявил спикер Жогорку Кенеша (парламента. - Прим. ред.) КР Дастанбек Джумабеков. - Киргизская сторона дорожит высокой степенью стратегического партнерства и союзничества наших государств.

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, с Киргизией Россию сближает схожесть позиций и особое отношение республики к русскому языку. В свою очередь, ОДКБ, на его взгляд, необходимо сконцентрироваться не только на предотвращении террористических угроз, но и на источниках финансирования радикалов. Их группировки, как полагает Володин, нередко тесно связаны с трафиком тяжелых наркотиков афганского происхождения.

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За несколько дней до встречи глав парламентов стран ОДКБ в столице Киргизии прошло заседание секретарей совбезов государств-участников ШОС, на котором также обсуждались ситуация в Афганистане и обеспечение безопасности в регионе. Его участники заявили, что международному сообществу необходимо создать единый антитеррористический фронт под эгидой ООН и не допускать вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом борьбы с терроризмом, экстремизмом и другими угрозами. По данным официальных источников, эти вопросы будут вынесены на рассмотрение совета глав государств-членов ШОС. Его заседание намечено на 13-14 июня и пройдет в Бишкеке.