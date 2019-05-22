Новости

Зарубежные СМИ назвали закупки Россией золота "плохим знаком" 09:41
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле 09:30
В России расширили перечень банков для работы с деньгами дольщиков 09:29
В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Венгрию и Словакию 09:23
В вузах откроются новые направления, связанные с цифровизацией 09:21
На Дальнем Востоке появился первый "Сад Победы" 09:19
Ученые рассказали о влиянии кофе на кишечник 09:01
Физикам удалось получить уникальное вещество, которого нет на Земле 08:56
Нижегородский участковый предложил, как улучшить медпомощь на селе 08:56
Савченко увидела страх в глазах украинских депутатов 08:52
Нарышкин: Ситуация вокруг Ирана развивается по тревожному сценарию 08:45
В КНДР Байдена назвали слабоумным из-за слов о Ким Чен Ыне 08:37
Уральские хирурги из осколков "собрали" череп выпавшей из окна девочки 08:31
СМИ: США могут внести в черный список еще одну китайскую компанию 08:20
Житель Бурятии зарезал спрятавшую от него спиртное шестилетнюю дочь 08:11
Сегодняшний день станет самым теплым в Москве на этой неделе 08:05
Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытке захвата власти 07:58
Шесть человек стали жертвами беспорядков в столице Индонезии 07:52
На юге Алтайского края ввели режим повышенной готовности к паводку 07:49
Налоговые льготы ввели для предприятий сельскохозяйственного машиностроения 07:36
На Восточный доставили космический аппарат "Метеор-М" 07:19
Сотрудники ФСБ нейтрализовали потенциальных террористов под Владимиром 07:08
Ученые выяснили, какое ночное состояние предупреждает о раке 07:02
В Бразилии три человека погибли в результате стрельбы в церкви 06:56
Индия запустила на орбиту новейший разведывательный спутник 06:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 07:09
Рубрика: В мире

Реестр радикалов

Киргизия призвала союзников составить единый список террористических групп
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 109(7867)
Российские военные с авиабазы ОДКБ "Кант", созданной для обеспечения безопасности региона, демонстрируют свое вооружение. Фото: Темир Сыдыкбеков Российские военные с авиабазы ОДКБ "Кант", созданной для обеспечения безопасности региона, демонстрируют свое вооружение. Фото: Темир Сыдыкбеков
Российские военные с авиабазы ОДКБ "Кант", созданной для обеспечения безопасности региона, демонстрируют свое вооружение. Фото: Темир Сыдыкбеков
Спикеры парламентов государств ОДКБ обсудили в Бишкеке сотрудничество в сфере безопасности. Главы законодательных структур союзных стран полагают, что участникам организации необходимо формировать общее антитеррористическое пространство и составить единый реестр группировок, признанных террористическими и экстремистскими. К такому решению ОДКБ подталкивает ситуация в Афганистане, вызывающая тревогу у властей постсоветских республик Центральной Азии.

Официальный Бишкек, вместе с тем, отмечает значительную помощь в укреплении региональной безопасности, а также боеспособности ее вооруженных сил со стороны России.

- С учетом современных вызовов и угроз отрадно отметить достигнутый высокий уровень военного и военно-технического сотрудничества между Киргизстаном и Россией, в том числе и в рамках ОДКБ и его парламентской ассамблеи, - заявил спикер Жогорку Кенеша (парламента. - Прим. ред.) КР Дастанбек Джумабеков. - Киргизская сторона дорожит высокой степенью стратегического партнерства и союзничества наших государств.

В ШОС призвали создать глобальный антитеррористический фронт

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, с Киргизией Россию сближает схожесть позиций и особое отношение республики к русскому языку. В свою очередь, ОДКБ, на его взгляд, необходимо сконцентрироваться не только на предотвращении террористических угроз, но и на источниках финансирования радикалов. Их группировки, как полагает Володин, нередко тесно связаны с трафиком тяжелых наркотиков афганского происхождения.

Вместе с тем

За несколько дней до встречи глав парламентов стран ОДКБ в столице Киргизии прошло заседание секретарей совбезов государств-участников ШОС, на котором также обсуждались ситуация в Афганистане и обеспечение безопасности в регионе. Его участники заявили, что международному сообществу необходимо создать единый антитеррористический фронт под эгидой ООН и не допускать вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом борьбы с терроризмом, экстремизмом и другими угрозами. По данным официальных источников, эти вопросы будут вынесены на рассмотрение совета глав государств-членов ШОС. Его заседание намечено на 13-14 июня и пройдет в Бишкеке.

В мире экс-СССР Киргизия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сотрудники ФСБ нейтрализовали потенциальных террористов под Владимиром
Четыре австрийских министра ушли в отставку из-за скандала
Объявлено время начала матча Россия - США
CNBC: США дали Турции две недели на окончательное решение по С-400
Козак назвал преждевременной тревогу о росте цен на бензин