Кирилл Капризов: "Забил - как заново родился"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов в матче против Швеции забил свою первую шайбу на чемпионате мира и помог команде победить - 7:4. После игры форвард ответил на вопросы журналистов.

Во втором периоде был настоящий эмоциональный взрыв, шесть забитых шайб. Как так получилось?

Кирилл Капризов: Достаточно хорошо провели его. Много моментов использовали, все удачно сложилось.

Почему в первом периоде так не получилось?

Кирилл Капризов: Сейчас не могу сказать. Разберем, посмотрим.

Когда гол забивали - заранее договорились с Кузнецовым, что он вам шайбу после вбрасывания отдаст?

Кирилл Капризов: Это вы у него спросите (смеется).

Рады, что в это день прорвало и вас, и других ребят, кто пока не забивал?

Кирилл Капризов: Да. Если честно, с облегчением вздохнул сейчас. Забил - как будто заново родился. Слава богу, что это произошло.

Как восприняли новость, что теперь играть с США?

Кирилл Капризов: Не знаю. Только этот матч закончился. Сейчас маленько отдохнем от него, потом разберемся и будем готовиться.

После такого группового этапа американцы не страшны наверное?

Кирилл Капризов: Давайте не будем загадывать. Поживем - увидим.