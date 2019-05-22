Китай намерен расширять торгово-экономическое сотрудничество с Россией

Новости

Герои советских мультфильмов предстали в образах героев "Игры престолов" 17:25
Госдума в первом чтении приняла в законопроект о судьбе недостроев 17:18
В Калининграде археологи нашли карманные солнечные часы XVI века 17:16
В Мексике продают авто бандитов и политиков, чтобы помочь бедным 17:00
На Порошенко завели дело о превышении служебных полномочий 16:59
Умерла актриса и певица Женевьев Уэйт 16:53
Россияне назвали плюсы и минусы ЕГЭ 16:41
Замминистра Нидерландов ушел в отставку из-за доклада о мигрантах 16:40
Уровень океана поднимется к 2100 году до катастрофической отметки 16:40
Зеленскому оказалось неудобно в президентском кресле 16:34
Полковник ФСБ стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей 16:28
В Саратове сообщили о минировании аэропорта, вокзала и нескольких ТЦ 16:28
Квентин Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет 16:24
В Беларуси выполнили ретрансплантацию печени женщине из Японии 16:20
Путин вручит госнаграды и встретится с президентом Конго 16:18
Начался суд по делу о крупных хищениях в "Банке Москвы" 16:11
В результате ДТП в Италии погибла гражданка России 16:08
Новое поколение Opel Corsa рассекретили до премьеры 16:05
Почтовая продукция к II Европейским играм выпущена в Беларуси 16:00
РВСН начали получать гиперзвуковые комплексы "Авангард" 15:58
Вышли трейлеры всех серий нового "Черного зеркала" 15:54
В парках Москвы запускают плавучие домики для птиц 15:53
На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2 15:52
Зеленский назначил главу партии "Слуга народа" первым замглавы СБУ 15:52
Жителя КБР осудили за участие в войне на стороне боевиков в Сирии 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 16:40
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай намерен расширять торгово-экономическое сотрудничество с Россией

Товарооборот между Китаем и Россией в 2018 году впервые превысил 100 миллиардов долларов. В этом году двустороннее торгово-экономическое сотрудничество продолжит развиваться высокими темпами. Как сообщили в Министерстве коммерции КНР, его размеры и качество окажутся на совершенно новом уровне, передает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

На пресс-конференции в Пекине глава департамента Европы и Азии Министерства коммерции КНР Ло Вэйдун сообщил, что за первые четыре месяца объем торговли Китая и России составил 33,17 миллиарда долларов, что на 5,8% больше показателя прошлого года и на 7,2% выше темпа роста общей внешней торговли Китая за этот же период. По прогнозам главы департамента, торгово-экономическое сотрудничество сохранит высокую динамику в течение всего года.

Ло Вэйдун отметил, что двустороннее сотрудничество планируется развивать в таких сферах, как нефтегазовая отрасль, ядерная энергетика, аэрокосмическая промышленность, инфраструктурное строительство, цифровая экономика и научно-технические инновации. Что касается механизма взаимодействия, в этом году вступит в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и Евразийским экономическим союзом, которое предоставит больше возможностей для взаимодействия в регионе. Помимо этого, Китай ведет активный диалог и рассчитывает на скорый запуск переговоров с Россией по Соглашению о евразийском экономическом партнерстве.

Одним из примеров активизации торгово-экономических связей двух стран станет VI Китайско-российское ЭКСПО, которое пройдет с 15 по 19 июня в Харбине. На сегодня свое участие в нем подтвердили 1360 компаний из 34 стран и регионов. В этом году общая выставочная площадь российского павильона станет самой большой за всю историю участия страны в международной выставке.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль отреагировал на идею Зеленского о референдуме
Москва призвала Киев соблюдать права нацменьшинств
Полковник ФСБ стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Появилось видео с места ликвидации террористов под Владимиром
МИД РФ: Москва приложит максимум усилий для нормализации отношений с США