Китай намерен расширять торгово-экономическое сотрудничество с Россией

Товарооборот между Китаем и Россией в 2018 году впервые превысил 100 миллиардов долларов. В этом году двустороннее торгово-экономическое сотрудничество продолжит развиваться высокими темпами. Как сообщили в Министерстве коммерции КНР, его размеры и качество окажутся на совершенно новом уровне, передает информслужба мобильного приложения " Россия-Китай: главное ".

На пресс-конференции в Пекине глава департамента Европы и Азии Министерства коммерции КНР Ло Вэйдун сообщил, что за первые четыре месяца объем торговли Китая и России составил 33,17 миллиарда долларов, что на 5,8% больше показателя прошлого года и на 7,2% выше темпа роста общей внешней торговли Китая за этот же период. По прогнозам главы департамента, торгово-экономическое сотрудничество сохранит высокую динамику в течение всего года.

Ло Вэйдун отметил, что двустороннее сотрудничество планируется развивать в таких сферах, как нефтегазовая отрасль, ядерная энергетика, аэрокосмическая промышленность, инфраструктурное строительство, цифровая экономика и научно-технические инновации. Что касается механизма взаимодействия, в этом году вступит в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и Евразийским экономическим союзом, которое предоставит больше возможностей для взаимодействия в регионе. Помимо этого, Китай ведет активный диалог и рассчитывает на скорый запуск переговоров с Россией по Соглашению о евразийском экономическом партнерстве.

Одним из примеров активизации торгово-экономических связей двух стран станет VI Китайско-российское ЭКСПО, которое пройдет с 15 по 19 июня в Харбине. На сегодня свое участие в нем подтвердили 1360 компаний из 34 стран и регионов. В этом году общая выставочная площадь российского павильона станет самой большой за всю историю участия страны в международной выставке.