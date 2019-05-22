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22.05.2019 13:56
Рубрика: В мире

Китай отозвал из США панд в знак протеста против торговой войны

Текст: Александр Саможнев
Неожиданное продолжение получила торговая война между Китаем и США. Китайские представители отозвали из зоопарка Сан-Диего в Калифорнии двух панд, находившиеся там длительное время согласно договору. Американцы просили о продлении соглашения, но им было отказано, сообщает газета The Star. 
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Панды с романтическими именами Бай Юн ("Белое облако") и ее детеныш Сяо Ливу ("Маленький подарок") уже вернулись в провинцию Сычуань, где будут находиться на карантине в течение месяца. Бай Юн прожила в зоопарке в США в общей сложности двадцать два года. За это время родила шестерых симпатичных малышей.  

Фото: iStock
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В этом году истекает срок договора об аренде животного, но китайская сторона отказалась его продлить. За последние два года посмотреть на панд в зоопарке Сан-Диего пожелали свыше двух миллионов туристов. 

Издание предполагает, что отзыв панд, которые всегда служили "мирным посылом Китая", свидетельствует о недовольстве торговой войной, развязанной Вашингтоном против китайских компаний. 

Напомним, большая панда является не только редким животным, занесенным в Красную книгу, но и национальным символом Китая. 

Неудивительно, что именно панда избрана китайскими властями в качестве "живого подарка" с политическим подтекстом. С 1984 года зарубежные государства могут лишь арендовать бамбуковых медведей на десять лет, заплатив китайской стороне от 250 тысяч до миллиона долларов за пару особей. По истечении срока аренды панд необходимо вернуть, так как они остаются собственностью КНР.  

"Следуйте за большой пандой: именно она лучше всего выражает направление внешней политики Китая", - заключает газета Financial Times.

В мире Восточная Азия Китай В мире США Торговые войны
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