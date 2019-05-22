О реализации национального проекта "Демография" в его спортивной части вчера рассказал на "правительственном часе" в Совете Федерации министр спорта Павел Колобков.

Тема совершенствования подготовки спортивного резерва и вовлечения населения в спорт в 2018 году вошли в майский указ президента, это стало основой для старта федерального проекта "Спорт - норма жизни" по направлениям "Массовый спорт" и "Подготовка спортивного резерва", который, в свою очередь, вошел в национальный проект "Демография", отметил министр. По его словам, отраслевая сеть организаций спортивной подготовки сегодня практически сформирована, в ней участвуют порядка 5 тысяч организаций. "И это 3 миллиона 200 тысяч человек", - подчеркнул Колобков. В минувшем году финансирование этих организаций было увеличено на 15 процентов и составило 167 млрд рублей консолидированного бюджета.

Самыми популярными видами спорта в России, по данным профильного ведомства, являются футбол, спортивная борьба, волейбол, плавание, легкая атлетика, баскетбол. "Во всех видах спорта количество занимающихся больше 200 тысяч человек, а в футболе - 419 тысяч человек", - рассказал министр.

Особое внимание уделяется спортивным школам, занятым подготовкой кадров для национальных сборных. "Спортшколы, стабильно готовящие резерв, получают субсидию, в 2019-2021 годах она составит 775 миллионов рублей ежегодно", - сообщил Павел Колобков. Начиная с 2011 года министерство активно поддерживает также учреждения по адаптивной физкультуре и спорту.

В рамках утвержденной правительством в 2018 году концепции подготовки спортивного резерва в РФ до 2025 года предусмотрены мероприятия по координации методической работы, воссоздание системы спортивных интернатов, повышению уровня квалификации тренерского состава, совершенствование оплаты труда и социальной защиты специалистов. Кроме того, министерство спорта утвердило 100 федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта, за исключением военно-прикладных, служебных и национальных видов. "Уже в 2018 году на программу подготовки полностью перешли 2300 организаций, а частичный переход осуществили 803 организации", - сообщил глава ведомства. "Дорожные карты" по доведению финансирования услуг по спортподготовке в соответствии с федеральными стандартами утверждены в 60 субъектах РФ, в остальных регионах они находятся на согласовании. Скорейший переход на федеральные стандарты будет способствовать усилению состава сборных команд России, уверен Колобков.

Отдельно министр коснулся вопроса подготовки преподавателей спортивных училищ и вузов и оплаты их труда. Национальный проект "Спорт - норма жизни" предусматривает переподготовку и повышение квалификации порядка 45 тысяч специалистов. "Кадровое обеспечение отрасли осуществляют 54 училища олимпийского резерва, более 100 образовательных организаций высшего образования, в том числе 10 федеральных училищ олимпийского резерва и 14 вузов, которые подведомственны минспорту России", - рассказал глава ведомства. "Мы внимательно следим за заработной платой преподавателей, сейчас она составляет 200 процентов от средней по региону", - сообщил министр. В целях стимулирования работы тренерского состава утверждены единые рекомендации по оплате их труда, а также соответствующее отраслевое соглашение. "Сегодня тренеры и организации спортивной подготовки обеспечены различными льготами и стимулирующими выплатами", - добавил Колобков.

По поручению президента РФ минспорта разрабатывает совместную с минобрнауки межведомственную программу по спортивной подготовке. Два ведомства "намерены реализовать положения концепции развития студенческого спорта до 2025 года". Это поможет улучшить материальную базу вузов и качество спортивной подготовки резерва для национальных сборных. Аналогичная работа будет проведена и с министерством просвещения. Проделанная работа в сфере развития спорта уже дала свои результаты. В 2018 году 54,2 млн граждан России организованно занимались физической культурой, к 2024 году ведомство планирует дополнительно вовлечь к тренировкам порядка 25 млн человек.