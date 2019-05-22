Колобков: Ведущие спортшколы получат субсидии на 775 млн рублей в год

Лучшие спортшколы страны ежегодно будут получать субсидии на общую сумму 775 миллионов рублей. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Речь идет о школах, которые готовят спортсменов для национальных сборных России.

"Спортшколы, стабильно готовящие резерв, получают субсидию в 2019-2021 годах. Она составит 775 миллионов рублей ежегодно", - сказал Колобков.

Министр спорта уточнил, что работа по подготовке резерва ведется его ведомством с момента утверждения в 2009 году стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Впоследствии задачи совершенствования подготовки спортивного резерва и вовлечения населения в спорт вошли в майский указ президента. Это стало основой для запуска федерального проекта "Спорт - норма жизни" по направлениям "Массовый спорт" и "Подготовка спортивного резерва", который вошел в национальный проект "Демография".