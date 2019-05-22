Новости

Власти уберут "эротический автобус" из центра Калининграда 12:57
Ученые: на брачный успех самцов напрямую влияют их матери 12:55
Минпромторг предложил изменить механизм работы специнвестконтрактов 12:50
Премьер Беларуси подверг критике ситуацию в экспортной сфере 12:42
ЦОДД рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок в центр 12:41
Бесплатные теннисные корты откроются на территории усадьбы Люблино 12:37
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главы Росреестра 12:37
В Италии перевернулся автобус с туристами: могли пострадать россияне 12:34
Продажи внедорожной Lada Granta стартуют летом 12:33
ФСБ провела обыски в министерстве экологии Нижегородской области 12:32
Корейцы построят в Тюмени центр для пенсионеров 12:24
МИД РФ: Москва приложит максимум усилий для нормализации отношений с США 12:20
Микрорайон Симферополя без инфраструктуры пообещали включить в ФЦП 12:13
Лавров: ШОС способствует укреплению международного права 12:07
На Урале завели дело на врача после видео с пенсионеркой "на коленях" 12:06
На Сахалине возобновили выпуск мороженого 12:03
Видео: укравшего сумочку мотоциклиста мгновенно настигла карма 12:00
Жительница Миасса взыскала компенсацию за падение в Сочи 11:57
В Госдуме ответили на заявление Киева о политике в отношении России 11:56
Московская детская железная дорога откроется 26 мая 11:54
В московских домах поменяют проводку 11:40
В Совфеде и Госдуме оценили призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН 11:40
Самолет Аллы Пугачевой станет музейным экспонатом в Новосибирске 11:36
Больше 150 предпринимателей примет участие в ярмарке в Хабаровске 11:27
Совфед освободил Сыдорука от должности заместителя генпрокурора РФ 11:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 12:07
Рубрика: Власть

Лавров: ШОС способствует укреплению международного права

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Встреча министров иностранных дел стран-участниц ШОС будет способствовать укреплению международного права. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания СМИД (Совета министров иностранных дел) Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем в Бишкеке.

Главы МИД стран ШОС обсудили проблемы мировой безопасности

- Решения, одобренные на этой сессии, будут способствовать усилению голоса ШОС в поддержку верховенства международного права, Устава ООН, норм ВТО, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

СМИД ШОС называют заключительным этапом подготовки к встрече глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, которая также пройдет в Бишкеке и намечена на 13-14 июня. По словам министра иностранных дел Киргизии Чингиза Айдарбекова, по итогам подготовлен и утвержден к подписанию президентами пакет документов. В их числе - Бишкекская декларация о перспективах развития ШОС и консолидации позиций государств-участников по основным вопросам в рамках взаимодействия, дорожная карта по поддержке Афганистана.

Сергей Лавров находится в Киргизии для участия в саммитах глав внешнеполитических ведомств стран ШОС и ОДКБ.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Киргизия Правительство МИД Международные организации ШОС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Москва приложит максимум усилий для нормализации отношений с США
В Думе прокомментировали идею Зеленского о референдуме по отношениям с РФ
Apple правильно отметила на картах Крым после обращения Госдумы
Захарова назвала главу минздрава Украины русофобом
В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Венгрию и Словакию