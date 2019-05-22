Лавров: ШОС способствует укреплению международного права

Встреча министров иностранных дел стран-участниц ШОС будет способствовать укреплению международного права. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания СМИД (Совета министров иностранных дел) Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем в Бишкеке.

- Решения, одобренные на этой сессии, будут способствовать усилению голоса ШОС в поддержку верховенства международного права, Устава ООН, норм ВТО, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

СМИД ШОС называют заключительным этапом подготовки к встрече глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, которая также пройдет в Бишкеке и намечена на 13-14 июня. По словам министра иностранных дел Киргизии Чингиза Айдарбекова, по итогам подготовлен и утвержден к подписанию президентами пакет документов. В их числе - Бишкекская декларация о перспективах развития ШОС и консолидации позиций государств-участников по основным вопросам в рамках взаимодействия, дорожная карта по поддержке Афганистана.

Сергей Лавров находится в Киргизии для участия в саммитах глав внешнеполитических ведомств стран ШОС и ОДКБ.