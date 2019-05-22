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22.05.2019 14:19
Рубрика: Власть

Лидер Конго выступил на заседании Госдумы

Текст: Татьяна Замахина
Гостем Госдумы и собеседником депутатов сегодня стал президент Конго Дени Сассу-Нгессо. Он встретился со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным, а также выступил на пленарном заседании.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В ходе выступления лидер Конго особо подчеркнул роль России, которая, по его оценке, "остается важнейшим игроком, очень активным игроком, который, безусловно, участвует в управлении в нашей общей семье народов".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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- И когда у тебя есть на международной арене такой могущественный и сильный друг, как Россия, конечно, этому можно только порадоваться, - подчеркнул он.

Сассу-Нгессо призвал друзей из РФ продолжать укреплять стратегическое партнерство с республикой на взаимовыгодных условиях.

Он, в частности, призвал депутатов поддержать проект нефтепровода в своей стране. Он пройдет по территории республики и будет иметь протяженность более тысячи километров, пояснил президент. Реализация данного проекта может стать взаимовыгодной для РФ и Конго, заявил Сассу-Нгессо.

Кроме того, он призвал Россию помочь в сохранении экосистемы гигантского торфяника, недавно открытого в африканском государстве.

На встрече с Володиным подробно обсуждались двусторонние отношения, а также межпарламентские контакты.

Президент Конго в ходе разговора назвал отношения с РФ стратегическими. Он также рассказал, что много раз бывал в России - сначала как эксперт от армии, потом как министр обороны, затем в качестве главы государства. С госвизитом он приезжал еще в эпоху Леонида Брежнева.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что России и Конго необходимо активнее развивать сотрудничество в рамках межпарламентских контактов.

Политик подчеркнул, что парламентарии России готовы поддержать те решения, которые будут приняты на предстоящей встрече главы республики с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры намечены на 23 мая.

Кроме того, председатель Госдумы пригласил представителей республики Конго к участию во втором международном форуме "Развитие парламентаризма", который пройдет в июле в Москве.

- Это позволит нам и познакомиться, и выйти на обсуждение тех вопросов, которые волнуют наши народы, - пояснил Володин. Его собеседник заверил, что парламентская делегация Конго приедет на форум.

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