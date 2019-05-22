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22.05.2019 22:12
Рубрика: В мире

Лидер Палаты общин Великобритании ушла в отставку из-за Brexit

Текст: Сергей Новиков

Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за несогласия позицией премьер-министра Терезы Мэй по Brexit. Фотографию заявления об увольнении Лидсом опубликовала в своем Twitter.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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"С большим сожалением и тяжелым сердцем я приняла решение уйти в отставку", - подписала пост политик. В заявлении она рассказала о своих расхождения с Мэй в подходах к процедуре выхода Великобритании из состава ЕС.

Лидсом является членом Консервативной партии, в прошлом занимала должность министра по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства в первом кабинете Терезы Мэй, а с 2017 года стала лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета во втором кабинете Мэй.

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