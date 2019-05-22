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22.05.2019 20:25
Рубрика: Спорт

"Локомотив" в восьмой раз выиграл Кубок России

Текст: Артур Нанян
Столичный "Локомотив" стал обладателем Кубка России. В финальном матче в Самаре "железнодорожники" обыграли "Урал" со счетом 1:0. "Красно-зеленые" в рекордный восьмой раз завоевали этот трофей, обогнав по данному показателю ЦСКА.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Еще осенью прошлого года, когда клубы Премьер-лиги стартовали в розыгрыше Кубка, главный тренер "Локомотив" Юрий Семин отметил: он не собирается играть в нем резервным составом. И это несмотря на борьбу во внутреннем чемпионате и еврокубках.

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"Это турнир, в котором поправить уже ничего невозможно. Есть один матч, и в нем надо победить. Если в чемпионате ты можешь где-то потерять очки, а потом нагнать конкурентов, то здесь такой возможности у тебя нет. Для нас это соревнование очень важно, потому что мы можем завоевать титул. Все просто", - отметил Семин.

Для команд статуса "Урала" выход в финал Кубка - уже громадное достижение. Два года назад у екатеринбуржцев был шанс впервые в истории завоевать трофей, но они уступили в решающей встрече "Локомотиву". Сочинский матч запомнился не голами и триумфом "красно-зеленых", а массовой дракой в концовке, по итогам которой по два футболиста из каждой команды получили красные карточки.

К нынешнему финалу его участники подошли в боевом состоянии. "Урал" досрочно сохранил прописку в Премьер-лиге, а у "Локомотива" остаются неплохие шансы заработать прямую путевку в Лигу чемпионов.

Разумеется, фаворитом матча в Самаре считались "железнодорожники". Тем более, что клуб из Екатеринбурга не мог рассчитывать на одного из своих лидеров - Эрика Бикфалви. Румын схлопотал дисквалификацию за удаление в полуфинале против "Арсенала".

"Отсутствие Эрика нужно принять как данность. Мы постараемся выиграть у "Локомотива" тем составом, который у нас есть. Считаю, у "Урала" есть шансы на победу", - сказал главный тренер клуба из Екатеринбурга Дмитрий Парфенов.

Фото: Reuters
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Первый тайм финала получился богатым на события. "Локомотив" был явно сильнее соперника, создав целый ряд опасных моментов у ворот Ярослава Годзюра. Уже в начале встречи забил Федор Смолов, но судьи отменили его гол из-за положения вне игры.

Но на 27-й минуте никто не помешал "железнодорожникам" открыть счет: после подачи с углового головой точно пробил Дмитрий Баринов.

Во втором тайме "Урал" чуть активизировался, в то время как "Локомотив" сосредоточился на обороне и контратаках. Шансы отличиться были у Павла Погребняка и Стефана Страннберга, но их ударам не хватило точности.

"Железнодорожники" завоевали трофей и теперь могут спокойно готовиться к матчу последнего тура Премьер-лиги, в котором они встретятся с "Уфой".

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