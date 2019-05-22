"Матч ТВ" проведет перекличку между всеми матчами 30-го тура чемпионата

Телеканал "Матч ТВ" проведет онлайн-перекличку между городами, где пройдут восемь встреч заключительного 30-го тура отечественной Премьер-лиги.

Комментатор Денис Казанский и эксперт Роман Трушечкин в прямом эфире будут следить за происходящим на аренах в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Оренбурге, Махачкале, Грозном и переключаться от одной игры к другой, чтобы предложить телезрителям наиболее интересные моменты матчей.

Напомним список встреч 30-го тура: "Зенит" - "Енисей", ЦСКА - "Крылья Советов", "Оренбург" - "Спартак", "Локомотив" - "Уфа", "Краснодар" - "Рубин", "Динамо" - "Арсенал", "Анжи" - "Урал", "Ахмат" - "Ростов".

Все эти матчи пройдут в воскресенье и начнутся в 14:00 по московскому времени.