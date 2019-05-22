Мэй разрешит парламенту проголосовать за референдум по Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что предоставит парламенту возможность проголосовать по вопросу проведения нового референдума по Brexit. Однако это произойдет при условии, что парламентарии поддержат ее новый проект соглашения с ЕС.

Новый документ будет включать дополнительные гарантии прав рабочих, а также меры по защите окружающей среды и детали по ирландскому вопросу, передает РИА Новости. Договор спасает Британию от выхода без сделки - последний вариант угрожает стране тяжелыми последствиями, включая безработицу и ослабление безопасности.

Сторонники проведения второго референдума требуют вынесения на народное голосование любых итоговых договоренностей по Brexit. Июньское голосование станет последним шансом для британского парламента одобрить сделку об условиях выхода страны из состава Евросоюза.