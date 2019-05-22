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Рубрика: Спорт

Меткий лео

Месси обогнал Роналду по голам за клуб
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 108(7866)
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в игре 38-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром" (2:2) и довел количество своих мячей на клубном уровне до 602.

По этому показателю Месси обошел форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, на счету которого 601 гол. Для достижения данной отметки аргентинцу понадобилось провести 686 встреч, а португальцу - 804.

При этом не исключено, что Криштиану обгонит своего оппонента до конца нынешнего сезона. На выходных "Ювентус" сыграет в итальянском первенстве с "Сампдорией", а "Барселона" поборется за Кубок Испании с "Валенсией".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Несмотря на сенсационный вылет каталонцев из Лиги чемпионов, лично для Месси завершающийся сезон был одним из лучших в карьере. Он стал лучшим бомбардиром испанской лиги с рекордным отрывом от ближайшего конкурента в 15 голов. Всего Лионель наколотил 36 мячей. Аргентинец в шестой раз забил 50 или больше голов за "Барселону" в сезоне во всех турнирах.

Весьма вероятно, что Месси станет обладателем "Золотой бутсы", ежегодно вручаемой лучшему снайперу национальных чемпионатов Европы. Сейчас в активе Лионеля 36 мячей. У его ближайших соперников - Килиана Мбаппе из "ПСЖ" и Фабио Куальяреллы из "Сампдории" 32 и 26 забитых мячей соответственно.

К слову, в испанских СМИ появилась информация, что уже в ближайшее время Месси может поставить подпись под новым контрактом с "Барселоной". Нынешнее соглашение пятикратного обладателя "Золотого мяча" с "сине-гранатовыми" истекает через два года.

По словам президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу, у клуба не возникнет никаких проблем с продлением договора с Лионелем. Бартомеу считает, что Месси может играть до 45 лет.

- Мы наслаждаемся игрой Лео и задаемся вопросом: как долго он сможет нас радовать? И что случится, когда он завершит карьеру? Но, на мой взгляд, он может выходить на поле до 45 лет. В любом случае Месси останется здесь. Мы этому будем очень рады. Он человек "Барселоны" и всегда будет им, - подчеркнул Бартомеу.

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