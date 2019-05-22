Метеорологи Беларуси и России встретились в Гомеле

Повышение точности прогнозов и влияние неблагоприятных метеоусловий на реальный сектор экономики рассмотрели на 69-м заседании совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды.

Климатические изменения влияют на сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс и строительство. Своевременное информирование - это не только безопасность людей, но и минимизация экономических потерь. Эту задачу решает и программа "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства". Ее мероприятия предусматривают повышение качества и оправданности прогнозов погоды, мониторинга окружающей среды, дистанционного зондирования Земли. В России и Беларуси идет техническое перевооружение сети наблюдений, унифицируется законодательство, совершенствуется процесс обмена данными. Серьезный шаг в модернизации Белгидромета сделан в 2018 году - создан метеорологический локатор, построен новый метеорологический комплекс, усовершенствована сеть метеостанций в стране.

Компьютер, которым располагает Росгидромет, поможет Белгидромету правильно "считать" погоду

Слово начальнику Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Беларуси Роману Лабазнову:

- Суперкомпьютер, которым располагает Белгидромет, не самый мощный, но на трое суток математическую модель мы самостоятельно уже считаем. Конечно, этого недостаточно, потому потенциал мы стремимся развивать, в том числе с использованием гораздо более мощного компьютера, которым располагает Росгидромет.