В этом году в третий раз прошел Международный конкурс молодых литераторов "Першацвет" ("Первоцвет"), организованный Министерством информации Республики Беларусь, издательским домом "Звязда", издательством "Мастацкая лiтаратура" и Союзом писателей Беларуси.

По результатам конкурса ежегодно издается одноименный альманах "Першацвет" с произведениями на русском и белорусском языках. Выходит он в необычном авангардном оформлении и традиционно пользуется большим читательским спросом. Изданный недавно, третий по счету альманах представляет творчество десяти лауреатов-прозаиков и десяти лауреатов-поэтов.

Самый необычный участник - испанская студентка Анхела Руис Эспиноса. Анхела поначалу просто изучала белорусский язык, затем увлеклась так, что стала писать на нем стихи. А вот Маргарита Казакевич родилась в Амурской области, детство провела в белорусском военном городке. Ее рассказы "Кривые пляски фонарей" и "Внутри" написаны по-белорусски. Кстати, обращает на себя внимание разносторонность авторов. Маргарита Казакевич - музыкант, играет на аккордеоне. Алексей Кулаков - звукорежиссер. Темы самые разные: от волшебных сказок до жесткого реализма. Отдельное удовольствие - то, как молодые литераторы представляют сами себя. Краткая автобиография Вероники Левчук звучит так: "Магистр филологических наук. Увлекается акварелью и путешествиями. Растит человека, возводит стены храма, строит город". Рассказ Вероники "Фабрика "Вита бревис" - о преступном предпринимателе, фабрика которого производит вакцину, лишающую людей таланта, чтобы не исчез обслуживающий персонал. Анна Балаш-Елейникова, автор сказок с готическим колоритом, написала о себе так: "Любит путешествовать и мечтает иметь со временем свой корабль".

Уровень "Первоцвета" высокий, среди лауреатов - члены Союза писателей и победители других конкурсов, например, Ольга Никитенко из Беларуси - лауреат фестиваля "Собака Керуака" в Санкт-Петербурге.