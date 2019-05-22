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22.05.2019 13:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Межрегиональные перелеты станут более выгодными

Текст: Татьяна Замахина
За полеты в обход Москвы не возьмут НДС. Законопроект кабмина об этом прошел второе чтение. Согласно инициативе, будет обнулен НДС на внутренние авиаперевозки, минуя московский авиаузел.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В настоящее время на такие услуги действует ставка НДС в 10%. Налог не берут на полеты в Крым, Севастополь, Дальний Восток и Калининград.

Правительство РФ предложило распространить льготные правила на все перелеты между городами РФ, минуя столичное воздушное пространство. Это позволит наладить прямое авиасообщение между регионами. Пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты маршрута перевозки должны быть расположены вне московского авиаузла. Тогда не нужно будет платить НДС.

Пассажирские авиаперевозки в первом квартале выросли на 12 процентов

Как объяснили в кабмине, нет цели прекратить полеты в главный город страны совсем. Дело в том, что зачастую, чтобы добраться с помощью авиатранспорта из одного субъекта в соседний, необходимо использовать авиаперелет через Москву, пояснил депутатам заместитель министра финансов РФ Илья Трунин. "Самолет летает не каждый день, либо в неудобное время, либо вообще не летает", - добавил он.

Вследствие принятия закона, как ожидается, прямые межрегиональные перевозки станут более выгодными, а снижение налоговой нагрузки на такие рейсы приведет к удешевлению авиабилетов.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

При этом рейсы, выполняющиеся через московские аэропорты, по-прежнему будут облагаться НДС в размере 10%.

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