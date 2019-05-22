Минфин продал облигаций федерального займа почти на 96,3 млрд рублей

Минфин на двух недельных аукционах 22 мая продал облигаций федерального займа (ОФЗ) почти на 96,3 миллиарда рублей, следует из сообщений ведомства.

На первом аукционе Минфин предлагал инвесторам выпуск ОФЗ с погашением в июле 2024 года. При объеме спроса 162,018 миллиарда рублей ведомство продало облигаций на 72,996 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,69 процента годовых.

На втором аукционе министерство предлагало выпуск ОФЗ с погашением в апреле 2030 года. При спросе 79,468 миллиарда рублей были размещены бумаги на 23,27 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,91 процента годовых.

Таким образом, общий объем размещения бумаг на недельных аукционах 22 мая составил 96,266 миллиарда рублей. В прошлую среду Минфин продал ОФЗ на 134,746 миллиарда рублей, тем самым досрочно выполнив план по заимствованиям на второй квартал в 600 миллиардов рублей. План на первый квартал в 450 миллиардов также был перевыполнен.

На этом фоне Минфин может снизить предложение ОФЗ во втором полугодии, сообщил накануне глава долгового департамента ведомства Константин Вышковский. Он также не исключил возвращение к механизму лимитов предложения ОФЗ на недельных аукционах, от которого министерство отказалось в феврале.