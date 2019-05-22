Новости

В Тульской области реконструировали оружие воинов XVI-XVII веков 19:00
В Иордании раскопали древнейший храм Бельфегора 18:59
Шесть станций московского метро закроют на выходные 18:55
Euro NCAP разбил 7 новинок и рассказал, какие из них самые безопасные 18:49
Педагоги и медики рассказали о том, что нельзя делать перед ЕГЭ 18:47
В УФСИН рассказали о крепкой семье Алексея Улюкаева 18:45
РФ поставит во Вьетнам "умный город" и электронное правительство 18:35
В Керчи начальник отдела полиции и его зам попались на крупной взятке 18:29
Эксперт рассказал, во что обойдется горожанину содержание велосипеда 18:28
Видео: В Астрахани на автомобили упали столбы 18:22
Одноразовая пластиковая посуда будет запрещена в Евросоюзе с 2021 года 18:07
Зеленский назначил экс-министра финансов секретарем Совбеза 17:58
СК выяснит причины возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье 17:57
Минфин продал облигаций федерального займа почти на 96,3 млрд рублей 17:54
Москвичи стали реже покупать новые автомобили 17:51
В МИД Чехии официально прокомментировали концовку "Игры престолов" 17:50
В Мексике продадут имущество коррупционеров, чтобы помочь бедным 17:36
Воробьев: У США есть мастеровитые парни, повидавшие в хоккее 17:35
"Почта России" потратит 40 млрд рублей на цифровизацию сервисов 17:29
Герои советских мультфильмов предстали в образах героев "Игры престолов" 17:25
Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев 17:18
В Калининграде археологи нашли карманные солнечные часы XVI века 17:16
В Мексике продают авто бандитов и политиков, чтобы помочь бедным 17:00
На Порошенко завели дело о превышении служебных полномочий 16:59
Умерла актриса и певица Женевьев Уэйт 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 17:54
Рубрика: Экономика

Минфин продал облигаций федерального займа почти на 96,3 млрд рублей

Текст: Роман Маркелов

Минфин на двух недельных аукционах 22 мая продал облигаций федерального займа (ОФЗ) почти на 96,3 миллиарда рублей, следует из сообщений ведомства.

На первом аукционе Минфин предлагал инвесторам выпуск ОФЗ с погашением в июле 2024 года. При объеме спроса 162,018 миллиарда рублей ведомство продало облигаций на 72,996 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,69 процента годовых.

Фото: iStock
Эксперт: Обесценивание рубля откладывается

На втором аукционе министерство предлагало выпуск ОФЗ с погашением в апреле 2030 года. При спросе 79,468 миллиарда рублей были размещены бумаги на 23,27 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,91 процента годовых.

Таким образом, общий объем размещения бумаг на недельных аукционах 22 мая составил 96,266 миллиарда рублей. В прошлую среду Минфин продал ОФЗ на 134,746 миллиарда рублей, тем самым досрочно выполнив план по заимствованиям на второй квартал в 600 миллиардов рублей. План на первый квартал в 450 миллиардов также был перевыполнен.

На этом фоне Минфин может снизить предложение ОФЗ во втором полугодии, сообщил накануне глава долгового департамента ведомства Константин Вышковский. Он также не исключил возвращение к механизму лимитов предложения ОФЗ на недельных аукционах, от которого министерство отказалось в феврале. 

Экономика Финансы Правительство Минфин
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев
Кремль отреагировал на идею Зеленского о референдуме
Полковник ФСБ стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Москва призвала Киев соблюдать права нацменьшинств
Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии