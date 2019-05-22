Минздрав: Можно ли закрыть цифровой больничный из дома

Закон о телемедицине разрешает консультирование, дистанционное наблюдение и корректировку лечения пациентов. А вот ставить диагнозы заочно он запрещает. Об этом рассказала в интервью "Российской газете" замминистра здравоохранения России Елена Бойко.

И закрывать дистанционно больничные листы тоже нельзя.

"Прежде, чем это сделать, врач должен осмотреть пациента, убедиться, что человек действительно выздоровел. Цифровизация - не панацея, информационные системы не заменят врачей, это инструмент", - рассказывает Елена Бойко.

Самое сложное - перестроить организационные процессы в здравоохранении с учетом возможностей новых технологий, разработать новые регламенты взаимодействия, продолжает она.

"Во всем нужен разумный подход, тогда это действительно положительно изменит нашу жизнь", - добавила замминистра.

Полностью интервью замминистра здравоохранения Елены Бойко читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".