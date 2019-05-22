Получить полис ОМС, поменять страховую медицинскую компанию станет проще. Пациенту напомнят, что пора пройти профилактический осмотр, пригласят на диспансеризацию и подскажут поликлиники, где обследоваться можно в вечернее время и по субботам.

А еще медиков будут в три раза жестче штрафовать за приписки и неэффективные лекарства. Все это предусмотрено новыми Правилами обязательного медицинского страхования, которые утвердило Министерство здравоохранения РФ. Они вступают в силу 28 мая. А сегодня этот документ публикует "Российская газета".

Медиков будут штрафовать за неправильно назначенные лекарства. А больницы и поликлиники - за неоказание помощи пациенту

Предусмотренные в нем новации должны сделать медицинскую помощь более качественной, оперативной, а права пациентов более защищенными. Страховые представители проверят качество лечения и, если потребуется, назначат дополнительную экспертизу по запросу пациента. Начнет действовать "правило второго мнения": если возникнут сомнения в диагнозе или выбранной схеме лечения, пациенту помогут получить дополнительную консультацию в ведущей клинике - с помощью телемедицины.

Документ стал итогом реформы системы ОМС, которую минздрав последовательно проводил последние годы. Главная цель: человек должен иметь возможность получить качественную медицинскую помощь, в каком бы уголке страны он ни жил. А для этого все регионы должны иметь равные возможности - как технические (оснащенность клиник, подготовка врачей и прочих специалистов), так и финансовые.

Поэтому преобразования начались с выстраивания единого механизма финансирования всех видов медицинской помощи, входящих в программу ОМС. "Ежегодно на федеральном уровне принимается программа государственных гарантий, - поясняла министр здравоохранения Вероника Скворцова, - в которой закреплены виды, качество и количество медицинской помощи. При этом в каждом регионе на базе федеральной принимается своя программа госгарантий, и в ряде территорий были искажения, тарифы на оказание медицинской помощи занижались".

Как отмечала министр, за несколько лет "разброс" в финансировании удалось сократить в 25 раз.

В новых правилах закреплен порядок оплаты медпомощи по ОМС, начиная с момента формирования заявки на авансирование и заканчивая окончательными расчетами за оказанную помощь. Четко прописаны и варианты получения денег медучреждением, если в нем лечился пациент, приехавший из другого региона. До сих пор такие взаиморасчеты между территориальными фондами ОМС вызывали немало проблем (в том числе и из-за того, что в разных регионах действовали разные тарифы на один и тот же вид помощи). Но обязанности Фонда ОМС - не просто финансировать работу учреждений, но и тратить деньги наиболее эффективно, отмечала министр.

С медиков будут строже спраши­вать и за приписки, и за нерацио­нально назначенные лекарства. Фото: Александр Корольков.

"В частности, ужесточены санкции к медорганизациям за непредставление медицинских документов и за искажение информации в реестрах счетов, - пояснил "РГ" председатель совета по медстрахованию Всероссийского союза страховщиков Андрей Рыжаков. - Также увеличивается ответственность медорганизаций за назначение нерациональной фармакотерапии". Проще говоря, за завышение тарифов (когда по факту была оказана более простая помощь), за приписки (когда в отчетность вписываются виды помощи, которые пациент вообще не получал) с медучреждений не только удержат полученные ими "лишние" средства, но еще и оштрафуют.

А для пациентов, получающих лечение в стационаре, важно еще одно нововведение: если вместо положенного по клиническому протоколу современного дорогостоящего препарата больного будут лечить устаревшим, но более доступным, или, скажем, неоправданно заменят одно лекарство на другое, размер финансового наказания вырастет в три раза.

Документ значительно расширил полномочия и обязанности страховых компаний. По сути, они должны действовать в режиме "непрерывного контроля" за качеством работы медиков. "Если ранее страховые медорганизации контролировали качество медицинской помощи по факту ее оказания на основе медицинских документов или проводили проверки в связи с обращениями граждан, то теперь страховые представители должны сопровождать пациента на всех этапах лечения", - отметила глава ФОМС Наталья Стадченко.

Поэтому много внимания в документе уделяется информированию граждан и защите их прав. Например, страховщики должны разместить на своих сайтах сведения о медорганизациях, участвующих в системе ОМС, в том числе частных клиниках. Чтобы граждане могли выбрать - где именно лечиться.

Кроме того, страховщиков обязали опубликовать адреса клиник, где можно пройти диспансеризацию, в том числе в вечернее время и в субботу. Гражданам о такой профилактике напомнят, позвонив или отправив СМС-сообщение. А медиков страховщики проверят, чтобы диспансеризация была организована удобно для пациентов.

Страховые представители, в соответствии с новыми правилами, обязаны работать с обращениями пациентов, помогая им в случае возникновения спорных случаев и жалоб - вплоть до организации экспертизы полученной помощи. "По сути, речь идет об обеспечении информирования и сопровождения застрахованных на всех этапах диагностики и лечения", - отметил Андрей Рыжаков.

При этом особое внимание направлено сейчас на людей с подозрением на онкологическое заболевание. "В правилах появилась норма о сопровождении пациентов с подозрением на рак и больных с уже подтвержденным диагнозом - на информационном портале территориальных фондов ОМС страховые организации будут формировать истории страховых случаев таких граждан: куда обращались, были направлены, какие обследования проходили, какое лечение получали. Это даст возможность контролировать сроки оказания и качество получаемой ими помощи и оперативно восстанавливать нарушенные права", - рассказал "РГ" член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, профессор Алексей Старченко.

Кроме того, отметил Старченко, новый документ предусматривает возможность получения в сложных случаях ведения больного так называемого второго мнения. То есть пациент получает возможность проконсультироваться у высококлассных специалистов, в том числе и из ведущих клиник страны - с помощью телемедицинских технологий. В организации такого дистанционного консилиума тоже помогут страховые представители.

Сама процедура оформления полиса обязательного медицинского страхования по новым правилам значительно упрощается и становится удобнее. "Теперь подать заявление о выборе или замене страховой медицинской организации граждане смогут через официальный сайт территориального фонда ОМС. Правда, для этого понадобится оформить электронно-цифровую подпись. Заявление также можно отправить через Единый портал госуслуг или в МФЦ", - пояснил Андрей Рыжаков.

Причем теперь полис ОМС оформляется в двух вариантах: не только в форме бумажного бланка, но и в виде пластиковой карты с электронным носителем информации. Понятно, что электронным полисом удобнее пользоваться: при его использовании уже не понадобится паспорт, кроме того, пластик более долговечен - его сложно повредить или испортить.

Еще один удобный для людей момент: временное свидетельство, которое получает гражданин, пока он ждет изготовления и выдачи "постоянного" полиса ОМС, будет действительно не 30, а 45 рабочих дней.

Временный полис имеет точно такие же гарантии, как и постоянный - он дает право пользоваться всеми входящими в программу госгарантий видами медицинской помощи. С ним можно без ограничений посещать всех врачей, проходить нужные диагностические и лечебные процедуры, при необходимости ложиться на стационарное лечение. Теперь получать все это в ожидании постоянного полиса можно будет на пятнадцать дней дольше.