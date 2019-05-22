Правила

Надо ли российскому подростку получать в Беларуси российский паспорт?

"Мы россияне, но проживаем с детьми в Беларуси. Старшему сыну скоро 14, у него есть загранпаспорт. Надо ли ему получать внутренний российский паспорт? Екатерина В.".

Получение паспорта в 14 лет обязательно для всех граждан России. В течение 30 дней после 14-летия подросток обязан подать документы для его получения. Уполномоченный орган по выдаче, замене и учету внутреннего паспорта - МВД России.

Российские граждане, постоянно проживающие в Беларуси, могут обратиться по данному вопросу в любой территориальный орган по вопросам миграции МВД России. Ближайшие к Беларуси находятся в Смоленской, Брянской и Псковской областях.

Ранее за нарушение сроков получения паспорта подростком его родителей штрафовали. Теперь нет. Однако стоит учитывать следующее: что делать 14-летнему подростку, если паспорта у него нет, а свидетельство о рождении уже не может служить документом для удостоверения личности? Кроме того, если у подростка нет российского паспорта, а срок заграничного уже истек, ему нельзя будет обратиться за оформлением нового загранпаспорта. Для этого надо пройти процедуру подтверждения гражданства, которая может занять много времени. Обратите внимание: стоимость консульского сбора за оформление запроса о наличии российского гражданства составляет 65 долларов.

Деньги

Может ли белорус арендовать банковский сейф в России?

"Часто по делам езжу в Россию. Нередко приходится возить ценные вещи и важные документы. Могу ли я как физическое лицо, будучи гражданином Беларуси, арендовать банковский сейф, например, в Москве? Что будет, если я вовремя не заберу его содержимое или банк вдруг обанкротится? Антон. Гомель".

Многие российские банки в Москве и регионах такую услугу предоставляют. Причем арендовать сейф может как россиянин, так и иностранный гражданин. Для иностранцев пакет документов стандартный: паспорт с въездной визой, миграционная карта и справка, подтверждающая регистрацию по месту жительства в России. Но так как белорусы являются гражданами Союзного государства, то им, как нам пояснили в Сбербанке России, достаточно предъявить только паспорт.

Если вы вовремя не оплатите аренду и не заберете содержимое сейфа, то специальная комиссия через 20 дней после окончания аренды составит акт об открытии сейфа. Содержимое поместят в мешок, опломбируют и отправят в хранилище. Потом вам нужно будет написать заявление о выдаче изъятых вещей и возместить затраты на восстановление рабочего состояния сейфа.

Что же касается банкротства банка, то в этом случае претензии кредиторов удовлетворяются из конкурсной массы, в которую входит имущество банка. Хранящиеся в банковских ячейках деньги и ценности банку не принадлежат, в случае объявления банка банкротом вы имеете полное право забрать хранимые в сейфе ваши ценности и документы.