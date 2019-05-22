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22.05.2019 16:11
Рубрика: Происшествия

Начался суд по делу о крупных хищениях в "Банке Москвы"

Текст: Владимир Полетаев

Мещанский районный суд столицы приступил к процессу по громкому делу о крупных хищениях в ОАО "Банк Москвы".

Сегодня этого банка уже не существует. Он был лишен лицензии Центробанком за многочисленные финансовые нарушения. Еще в 2012 году следственные органы возбудили уголовное дело о фактах хищения денег в этом банке. Среди обвиняемых - бывший президент финансово-кредитного учреждения Андрей Бородин. Вернее, теперь подсудимый. Но на скамье подсудимых его нет - он давно сбежал от российского правосудия за границу. Заочно он арестован и объявлен в международный розыск. Но власти Великобритании отказались выдать его.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Согласно обвинительному заключению, бывшие президент ОАО "Банк Москвы" Андрей Бородин, первый вице-президент Дмитрий Акулинин, вице-президент Алексей Сытников, а также их подчиненные Дмитрий Строганов и Борис Шемякин обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ - в растрате и присвоении вверенного имущества организованной группой в особо крупном размере.

Следствие считает, что Бородин и Акулинин с 2008 по 2011 годы похитили более 14,5 миллиарда рублей. Следствие установило криминальную схему, согласно которой злоумышленники выдавали заведомо невозвратные кредиты и проводили убыточные сделки купли-продажи валюты через подконтрольные организации, не имеющие никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности.

По данным следствия, Шемякин является пособником Бородина и Акулинина при незаконном кредитовании ЗАО "Премьер Эстет". А Сытников,  при пособничестве Строганова и других лиц, обвиняются в растрате денежных средств банка при проведении валютных операций.

Происшествия Правосудие Следствие Следствие по делу о хищениях в Банке Москвы
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