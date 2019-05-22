Надо ли прекратить выпуск одноразовой пластиковой посуды?

Минприроды России в экологических целях готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика. Как сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин, "многие крупные торговые сети нас уже поддерживают". А как относятся к новации наши белорусские читатели?

Татьяна Конончук, председатель Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

- Одна из главных задач реализации стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами - предупреждение образования этих самых отходов. И запрет на одноразовую пластиковую тару, посуду, упаковку - очень важный шаг в решении этого вопроса. В нашей стране уже есть случаи, хоть и единичные, когда компании-производители включаются в эту работу. Ускорить процесс, думаю, можно, например, созданием каких-то льгот, чтобы у производителей появился дополнительный стимул переходить на многоразовую тару.

Александр Корбут, замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

- В 2019-м в Беларуси принята директива № 7, в которой говорится о поэтапном снижении количества полиэтиленовой упаковки и замещении ее упаковкой безопасной, в том числе из стекла и бумаги. Мы инициировали в рамках Евразийского экономического союза введение полного запрета на использование неперерабатываемой упаковки и стимулирования использования более экологичной (многооборотной, стеклянной, бумажной, биоразлагаемой) взамен полимерной. Уверены в поддержке коллег из России, Армении, Казахстана, Киргизии в части введения этого ограничения.

Мария Сума, сотрудница Центра экологических решений:

- Единственный, на мой взгляд, правильный путь - постепенная замена одноразовой посуды на многоразовую, создание условий для этого, в том числе изменение санитарных норм. А также создание депозитной, залоговой посуды. Например, в некоторых странах Европы во время каких-то фестивалей можно воспользоваться залоговой кружкой, а потом вернуть ее обратно и забрать свой залог.

Юрий Федюкович, директор "Турклуба Активный", Минск:

- У меня в коллективе мнения на эту тему разделились. Половина сотрудников считает, что надо, другая - что не надо. Я лично думаю, что полностью запрещать продажу одноразовой посуды из пластика на сегодня было бы неправильно. Все минусы ее использования понятны: вред экологии, дополнительные объемы мусора. Но какая альтернатива? Ее нет. Так что первым делом нужно поставить вопрос о том, чем заменить такую продукцию. Чтобы было и удобно, и экологично. Вот тогда можно говорить о полном запрете.