Налоговые льготы ввели для предприятий сельскохозяйственного машиностроения

Правительство России снизило налогооблагаемую базу по налогу на прибыль для предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Постановление сегодня, 22 мая опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Разработка методов и средств автоматизированного управления сложными объектами и технологическими процессами в сельском хозяйстве отнесена к научным исследованиям и опытно-конструкторским разработкам. Расходы на такие работы уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль в размере фактических затрат с применением повышающего коэффициента 1,5.

Мера введена для развития производства отечественной сельхозтехники. "Принятое решение позволит предприятиям сельскохозяйственного машиностроения уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль на расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки", - говорится в сообщении.

Ранее постановлением правительства был утвержден перечень научных исследований и опытно-конструкторских разработок, расходы на которые включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5. Тем самым были созданы стимулы для инновационной деятельности.