Нарышкин: Ситуация вокруг Ирана развивается по тревожному сценарию

Ситуация вокруг Ирана развивается по очень тревожному сценарию, она опасно нагнетается Вашингтоном, а в этой обстановке важно, чтобы импульсивность отдельных политических лидеров не взяла верх над здравым смыслом. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Очевидно, что ситуация развивается по очень тревожному сценарию. Первопричина для всех понятна - это история с выходом Соединенных Штатов Америки из так называемой иранской ядерной сделки. Причем большая часть стран совершенно уверены, что Иран полностью выполняет свои обязательства по этой сделке", - отметил Нарышкин в кулуарах заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. Его слова приводит агентство РИА Новости.

"Поэтому нагнетание ситуации со стороны Соединенных Штатов Америки приобретает, конечно, очень опасный характер. Здесь важно, чтобы стороны сдержали свои эмоции, порывы. Нельзя в такой ситуации допустить, чтобы импульсивность отдельных политических лидеров взяла верх над здравым смыслом, над трезвым анализом того, что есть, и трезвыми выводами о том, по какому опасному пути ситуация может развиваться в случае принятия тех или иных скоропалительных решений", - заключил глава СВР.