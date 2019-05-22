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22.05.2019 03:15
Рубрика: Экономика

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Текст: Марина Гусенко
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Итак, вакансия для батлера - лидер в этом зарплатном рейтинге. Ему готовы платить от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц. У соискателя должен быть опыт работы батлером в VIP семьях более трех лет в Европе или Арабских Эмиратах. Он должен знать русский и английский языки, иметь опыт вождения более пяти лет. Человек, которого примут на эту должность, должен будет управлять домашним персоналом, организовывать и контролировать семейные мероприятия и путешествия, а также составлять бюджет расходов для поддержки домашнего оборудования.

Фото: iStock
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Второе место в рейтинге заняла вакансия для водителя с личным грузовым транспортом. Для него зарплатное предложение - от 200 тысяч до 360 тысяч рублей. Работодатель обещает еженедельные выплаты зарплаты и выделенного менеджера. Грузоперевозки нужно осуществлять по Москве и области. Главное условие - наличие автомобиля грузоподъемностью 10 - 20 тонн.

Третье место досталось вакансии для няни-воспитателя. Ее приглашают жить и работать в русскую семью в США и получать за это до 300 тысяч рублей. В обязанности будет входить полный уход за мальчиком и девочкой четырех лет - сбор в школу, встреча, занятия и игры, уход за детским гардеробом. От соискателя требуется педагогическое образование, желателен опыт работы с детьми-аутистами и наличие загранпаспорта.

Фото: iStock
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Меньшую зарплату, от 100 тысяч до 210 тысяч рублей, работодатель готов платить мастеру по ремонту телевизоров. От кандидата требуется опыт ремонта современных телевизоров не менее года и опыт работы с программатором. Работодатель обещает работу в сервисном центре без разъездов, все необходимое оборудование и большой поток заказов.

И пятое место заняла вакансия для менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa с зарплатой 100 тысяч - 300 тысяч рублей. От соискателя требуется обязательный опыт работы не менее трех лет менеджером по продажам или руководителем в сегменте HoReCa. Он должен обладать высокими организаторскими способностями, отличными навыками письменной и устной речи, межличностного общения, управления и стратегического мышления. Приветствуется наличие многочисленных контактов, личных связей и хорошей репутации в ресторанной сфере. Компания обещает обучение, тренинги, семинары и мастер-классы за счет компании.

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