Новый посол России прибудет в Минск 2 июня

Совсем скоро кабинет посла России в Беларуси перестанет пустовать: ожидается, что 2 июня в Минск на новое для себя место работы приедет Дмитрий Мезенцев. Указ о его назначении Чрезвычайным и Полномочным Послом 30 апреля подписал президент России Владимир Путин.

На сегодняшний момент Дмитрий Федорович - сенатор от Сахалинской области, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике. На недавнем заседании комитета Мезенцев проинформировал коллег о грядущем расставании.

- Предполагается, - заявил он, - что я буду просить о досрочном сложении полномочий на заседании Совета Федерации 29 мая. 2 июня отбываю в Минск.

Дмитрий Мезенцев - признанный политический тяжеловес. В разное время он занимал посты вице-спикера Совета Федерации, губернатора Иркутской области, генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. Именно он пролоббировал получение Беларусью статуса наблюдателя в ШОС. Это, по оценке МИД Беларуси, позволило республике дополнить экономическое сотрудничество в рамках ШОС, используя свой транзитный, промышленный и научный потенциал.

Новый российский посол родом из Ленинграда, сын кадрового военного. Кандидат психологических наук. Супруга Дмитрия Мезенцева - доктор юриспруденции, дочь Дарья - выпускница университета технологии и дизайна. В этом году у Дмитрия Федоровича юбилей: 18 августа ему исполняется 60 лет.