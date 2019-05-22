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мая 2019
Спорт
22.05.2019 01:34
Текст: Илья Зубко (Братислава)

Объявлено время начала матча Россия - США

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии, обнародовал расписание первого раунда плей-офф. Российская сборная свой матч против США начнет в 17:15 по московскому времени.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Напомним, что наша команда заняла первое место в группе В, и получила в соперники США, финишировавших четвертыми в группе А. Россияне остаются в Братиславе, тогда как американцам предстоит путешествие в столицу Словакии из Кошице. Расстояние между городами - порядка 450 километров. Этот матч стоит в расписании первым, а уже после него на лед выйдут команды Чехии и Германии. Полностью календарь четвертьфиналов выглядит так:

23 мая, четверг

17:15 (везде время московское) Россия - США (Братислава)
17:15 Канада - Швейцария (Кошице)
21:15 Чехия - Германия (Братислава)
21:15 Финляндия - Швеция (Кошице)

Полуфинальные пары будут определены только по завершении этих матчей на основании результатов команд, показанных на групповом этапе.