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22.05.2019 20:27
Рубрика: В мире

ОДКБ призывает НАТО к диалогу

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

ОДКБ призывает НАТО к диалогу. Главы внешнеполитических ведомств государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности приняли проект открытого обращения к коллегам из стран НАТО. Дипломатов Североатлантического альянса призывают к сотрудничеству и укреплению взаимного доверия.

Парламентарии стран ОДКБ обсудили борьбу с общими угрозами

Документ одобрен в Бишкеке участниками СМИД (Совета министров иностранных дел) ОДКБ, заседание которого прошло сегодня в Киргизии. Развитие сотрудничества, как полагают в Организации, важно для обеспечения международной безопасности и стабильности.

По словам исполняющего обязанности генсека ОДКБ Валерия Семерикова, главы МИД обращаются к коллегам из НАТО с призывом наладить прямые контакты между обеими организациями, чтобы создать механизмы консультаций по актуальным вопросам безопасности и предотвращения опасных военных инцидентов.

Как заявил по итогам заседания глава МИД России Сергей Лавров, в открытом обращении сформулированы конкретные предложения, и он рассчитывает, что НАТО на них отреагирует. Это, по его словам, может способствовать деэскалации напряженности в Евроатлантике и Евразии.

Фото: Темир Сыдыкбеков
Киргизия призвала ОДКБ составить единый список террористических групп

Не менее важной темой дипломатического саммита в Бишкеке стала ситуация в приграничных районах Афганистана. Ее, к слову, обсуждали и чуть ранее - на заседании СМИД ШОС. В ОДКБ обеспокоены ростом террористических угроз и рассматривают возможность укрепления "общего пространства" безопасности в зоне ответственности организации и, в частности, таджико-афганской границы.

Афганская тематика нашла отражение и в заявлении президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

- Высокая активность террористических организаций в северных провинциях Афганистана и на Ближнем Востоке требует консолидации усилий стран ОДКБ, - подчеркнул он на встрече с участниками заседания СМИД. - Необходимо уделить особое внимание взаимодействию в сфере охраны государственных границ.

В мире экс-СССР Киргизия Международные организации ОДКБ Правительство МИД Международные организации НАТО
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