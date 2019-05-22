Новости

ОДКБ призывает НАТО к диалогу 20:27
В Тверской области отравились 11 школьников 20:03
В Госдуме утвердили план проработки вопросов из отчета Медведева 19:36
Bloomberg сравнил богатейших бизнесменов в истории 19:31
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" госпитализирован после попытки суицида 19:21
В Тульской области реконструировали оружие воинов XVI-XVII веков 19:00
В Иордании раскопали древнейший храм Бельфегора 18:59
Шесть станций московского метро закроют на выходные 18:55
Euro NCAP разбил 7 новинок и рассказал, какие из них самые безопасные 18:49
Педагоги и медики рассказали о том, что нельзя делать перед ЕГЭ 18:47
В УФСИН рассказали о крепкой семье Алексея Улюкаева 18:45
РФ поставит во Вьетнам "умный город" и электронное правительство 18:35
В Керчи начальник отдела полиции и его зам попались на крупной взятке 18:29
Эксперт рассказал, во что обойдется горожанину содержание велосипеда 18:28
Видео: В Астрахани на автомобили упали столбы 18:22
Одноразовая пластиковая посуда будет запрещена в Евросоюзе с 2021 года 18:07
Зеленский назначил экс-министра финансов секретарем Совбеза 17:58
СК выяснит причины возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье 17:57
Минфин продал облигаций федерального займа почти на 96,3 млрд рублей 17:54
Москвичи стали реже покупать новые автомобили 17:51
В МИД Чехии официально прокомментировали концовку "Игры престолов" 17:50
В Мексике продадут имущество коррупционеров, чтобы помочь бедным 17:36
Воробьев: У США есть мастеровитые парни, повидавшие в хоккее 17:35
"Почта России" потратит 40 млрд рублей на цифровизацию сервисов 17:29
Герои советских мультфильмов предстали в образах героев "Игры престолов" 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 20:21
Рубрика: В мире

Пострадали

В Италии перевернулся автобус с россиянами
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)

Работавшая гидом 40-летняя россиянка погибла в ДТП с перевернувшимся туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена (область Тоскана). От двух до трех десятков человек госпитализированы в местные больницы. Детей среди них нет. Всего в автобусе находилось около 60 туристов из стран Восточной Европы, в том числе из России.

Как пояснил "РГ" источник в Департаменте гражданской защиты и обороны Италии, "погибшая женщина - россиянка, среди пострадавших были идентифицированы также несколько русскоязычных туристов: один армянин, один грузин, один молдаванин и один гражданин Израиля". По данным посольства России в Италии на момент подписания номера, в одну из больниц госпитализированы двенадцать граждан РФ и двое граждан Армении с легкими травмами. Еще шесть человек попали в другую больницу, об их гражданстве пока не сообщалось. Как передает портал Rainews 24, трагический инцидент произошел 9.30 утра на автостраде Сиена - Флоренция. Двухэтажный автобус, который, по данным Российского союза туриндустрии, принадлежит итальянскому оператору "Европа-Вояж", направлялся из Монтекатини на экскурсию в Сиену. В районе города Монтериджиони автобус протаранил заграждения, вылетел с трассы в овраг и перевернулся посреди деревьев.

Авария с туристическим автобусом в Италии могла произойти из-за мокрого после дождя асфальта

После падения автобуса люди оказались заблокированными в салоне. Спасателей на место вызвали местные лесники, которые работали неподалеку. Их своевременный сигнал позволил в оперативном порядке извлечь пассажиров. Пострадавшим помогали и остановившиеся водители проезжавших мимо машин.

Фото: Николай Нестеренко.
В 2019 году выросло число аварий, в которых пострадали дети

Прибывшие на место происшествия медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов оказали помощь потерпевшим. Для того, чтобы восстановить картину ДТП, полиция перекрыла участок трассы. Водитель автобуса уже прошел тест на наличие алкоголя в крови, который оказался отрицательным. По предварительной информации, спровоцировать аварию мог не до конца высохший после ночного дождя асфальт. Эта версия на данном этапе является одной из приоритетных.

Как только стало известно о трагедии, местные санитарные службы организовали сбор крови для пострадавших. Руководитель пресс-службы посольства РФ в Италии Дмитрий Гурин рассказал "РГ", что по меньшей мере четверо потерпевших находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия выехала группа российских дипломатов для того, чтобы "вступить в личный контакт с пострадавшими и оказать им посильную помощь, а также прояснить обстоятельства ДТП".

Справка "РГ"

Аварии с автобусами - не редкость в популярных у туристов странах. Приводим подборку наиболее крупных ДТП такого рода за последние два года.

17 апреля 2019 года в аварию попал автобус на португальском острове Мадейра. В нем находились 55 туристов из Германии. Водитель не справился с управлением. Погибли 28 человек.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
МВД: Указатели меньшего размера могут привести к росту аварий

22 марта 2019 года в Китае в городе Чандэ в результате дорожно-транспортного происшествия загорелся экскурсионный автобус. В салоне в тот момент было 56 человек, 26 человек погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести.

8 января 2019 года туристический автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Таиланде. На крутом повороте он столкнулся с пикапом, у автобуса лопнуло колесо, но водитель смог съехать на обочину, больше никого не задев. К счастью, никто не пострадал.

14 октября 2018 года туристический автобус, направлявшийся из Германии в Италию, попал в аварию в швейцарском кантоне Тичино. Транспортное средство врезалось в столб, 13 человек из 25 находившихся в салоне пострадали.

8 сентября 2018 года в Индонезии в районе города Сукабуми автобус, перевозивший туристов к месту для сплава по реке, упал в ущелье глубиной 30 метров. В результате аварии 17 человек погибли и десятки получили ранения.

25 августа 2018 года крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в Болгарии на автотрассе София - Своге. Автобус, перевозивший туристов, врезался в четыре автомобиля и перевернулся. В результате аварии 15 человек погибли, 27 были ранены.

Двое пострадавших в ДТП в Италии россиян находятся в тяжелом состоянии

17 августа 2018 года в Польше съехал в дороги и несколько раз перевернулся автобус с 54 туристами из Львова, направлявшимися в Вену. Погибли три человека, 42 были госпитализированы.

21 июня 2018 года в Сербии автобус с 29 туристами из Словакии, возвращавшимися с Корфу, слетел в кювет. Погибли пять человек, 26 получили травмы.

22 апреля 2018 года автобус упал с моста в провинции Хванхэ-Пукто в КНДР. Жертвами аварии стали 32 гражданина Китая и четыре жителя Северной Кореи.

Подготовил Юрий Когалов

В мире Европа Италия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев
Кремль отреагировал на идею Зеленского о референдуме
Полковник ФСБ стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Москва призвала Киев соблюдать права нацменьшинств
Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии