Работавшая гидом 40-летняя россиянка погибла в ДТП с перевернувшимся туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена (область Тоскана). От двух до трех десятков человек госпитализированы в местные больницы. Детей среди них нет. Всего в автобусе находилось около 60 туристов из стран Восточной Европы, в том числе из России.

Как пояснил "РГ" источник в Департаменте гражданской защиты и обороны Италии, "погибшая женщина - россиянка, среди пострадавших были идентифицированы также несколько русскоязычных туристов: один армянин, один грузин, один молдаванин и один гражданин Израиля". По данным посольства России в Италии на момент подписания номера, в одну из больниц госпитализированы двенадцать граждан РФ и двое граждан Армении с легкими травмами. Еще шесть человек попали в другую больницу, об их гражданстве пока не сообщалось. Как передает портал Rainews 24, трагический инцидент произошел 9.30 утра на автостраде Сиена - Флоренция. Двухэтажный автобус, который, по данным Российского союза туриндустрии, принадлежит итальянскому оператору "Европа-Вояж", направлялся из Монтекатини на экскурсию в Сиену. В районе города Монтериджиони автобус протаранил заграждения, вылетел с трассы в овраг и перевернулся посреди деревьев.

Авария с туристическим автобусом в Италии могла произойти из-за мокрого после дождя асфальта

После падения автобуса люди оказались заблокированными в салоне. Спасателей на место вызвали местные лесники, которые работали неподалеку. Их своевременный сигнал позволил в оперативном порядке извлечь пассажиров. Пострадавшим помогали и остановившиеся водители проезжавших мимо машин.

Прибывшие на место происшествия медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов оказали помощь потерпевшим. Для того, чтобы восстановить картину ДТП, полиция перекрыла участок трассы. Водитель автобуса уже прошел тест на наличие алкоголя в крови, который оказался отрицательным. По предварительной информации, спровоцировать аварию мог не до конца высохший после ночного дождя асфальт. Эта версия на данном этапе является одной из приоритетных.

Как только стало известно о трагедии, местные санитарные службы организовали сбор крови для пострадавших. Руководитель пресс-службы посольства РФ в Италии Дмитрий Гурин рассказал "РГ", что по меньшей мере четверо потерпевших находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия выехала группа российских дипломатов для того, чтобы "вступить в личный контакт с пострадавшими и оказать им посильную помощь, а также прояснить обстоятельства ДТП".

Справка "РГ"

Аварии с автобусами - не редкость в популярных у туристов странах. Приводим подборку наиболее крупных ДТП такого рода за последние два года.

17 апреля 2019 года в аварию попал автобус на португальском острове Мадейра. В нем находились 55 туристов из Германии. Водитель не справился с управлением. Погибли 28 человек.

22 марта 2019 года в Китае в городе Чандэ в результате дорожно-транспортного происшествия загорелся экскурсионный автобус. В салоне в тот момент было 56 человек, 26 человек погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести.

8 января 2019 года туристический автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Таиланде. На крутом повороте он столкнулся с пикапом, у автобуса лопнуло колесо, но водитель смог съехать на обочину, больше никого не задев. К счастью, никто не пострадал.

14 октября 2018 года туристический автобус, направлявшийся из Германии в Италию, попал в аварию в швейцарском кантоне Тичино. Транспортное средство врезалось в столб, 13 человек из 25 находившихся в салоне пострадали.

8 сентября 2018 года в Индонезии в районе города Сукабуми автобус, перевозивший туристов к месту для сплава по реке, упал в ущелье глубиной 30 метров. В результате аварии 17 человек погибли и десятки получили ранения.

25 августа 2018 года крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в Болгарии на автотрассе София - Своге. Автобус, перевозивший туристов, врезался в четыре автомобиля и перевернулся. В результате аварии 15 человек погибли, 27 были ранены.

17 августа 2018 года в Польше съехал в дороги и несколько раз перевернулся автобус с 54 туристами из Львова, направлявшимися в Вену. Погибли три человека, 42 были госпитализированы.

21 июня 2018 года в Сербии автобус с 29 туристами из Словакии, возвращавшимися с Корфу, слетел в кювет. Погибли пять человек, 26 получили травмы.

22 апреля 2018 года автобус упал с моста в провинции Хванхэ-Пукто в КНДР. Жертвами аварии стали 32 гражданина Китая и четыре жителя Северной Кореи.

Подготовил Юрий Когалов