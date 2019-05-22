Одноразовая пластиковая посуда будет запрещена в Евросоюзе с 2021 года

Совет министров Европейского союза одобрил директиву, согласно которой с 2021 года подлежат полному запрету одноразовая пластиковая посуда и соломинки для питья. Ранее соответствующее распоряжение утвердил Европарламент.

Под определение пластиковых изделий подпадают продукты, изготовленные полностью или частично из пластика и предназначенные для одноразового или краткосрочного использования. Как отмечают эксперты, ставится задача существенно уменьшить количество пластиковых отходов.

В частности, под запрет попадут пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков, ватные палочки одноразового использования. К 2025 году пластиковые бутылки должны содержать не менее 25% переработанных пластмасс, а к 2030 году это показатель должен составлять не менее 30%.

По мнению министра окружающей среды Австрии Элизабет Кестингер, запрет на европейском уровне является крайне важным шагом. "Европейцы добились системных изменений в сознании общества, которое высказалось за отмену одноразовой продукции с целью защиты экологии", - сказала Кестингер.