Олег Слижевский: Мы ведем плотную работу по гармонизации законодательства

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:

- Вместе с российскими партнерами в рамках Союзного государства мы ведем плотную работу по вопросам гармонизации законодательства. Это, в частности, касается вопросов единых подходов к документам, выдаваемым органами ЗАГС. В процессе согласования находится проект соглашения о порядке взаимного исполнения судебных актов. Благодаря сотрудничеству упрощена работа с документами по алиментам. Сегодня уже не требуется дополнительного прохождения процедуры через судебные инстанции.