В мире
22.05.2019 16:19
Союз. Беларусь-Россия - № 18(886)

Олег Слижевский: Мы ведем плотную работу по гармонизации законодательства

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:

- Вместе с российскими партнерами в рамках Союзного государства мы ведем плотную работу по вопросам гармонизации законодательства. Это, в частности, касается вопросов единых подходов к документам, выдаваемым органами ЗАГС. В процессе согласования находится проект соглашения о порядке взаимного исполнения судебных актов. Благодаря сотрудничеству упрощена работа с документами по алиментам. Сегодня уже не требуется дополнительного прохождения процедуры через судебные инстанции.

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