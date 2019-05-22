Онколог рассказал, как правильно загорать

Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.

Его советы приводит "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, меланома является злокачественным заболеванием, опасность которого заключается в том, что она прорастает во все слои кожи и метастазирует. Это онкозаболевание может появиться в том числе из-за ожогов и воздействия ультрафиолета. В группе риска оказываются именно любители загара.

Специалисты считают, что правильнее всего загорать во время плавания. В этом случае загар будет не только ровным, но и безопасным.

"Ультрафиолет человеку нужен, но нельзя жариться на солнце. Полезны рассеянные солнечные лучи. Загорать нужно в тени, под тентом, а от прямых лучей защищаться с помощью легкой одежды", - говорит Андрей Розин. При этом излишний загар в солярии может оказаться опаснее, чем на улице.

Специалист рекомендует пользоваться солнцезащитным кремом с индексом SPF от 40 и выше, но даже в этом случае лучше избегать прямых солнечных лучей.

"После водных процедур желательно заново нанести крем, даже водостойкий. Находиться на солнце можно с раннего утра до полудня и с 16:00 до заката. В середине дня это категорически не рекомендуется, особенно детям", - отмечает Андрей Розин.