Определились все участники футбольных еврокубков от России

Стали известны все участники еврокубков от российского чемпионата в сезоне 2019/20. Последним эту путевку получил тульский "Арсенал".

Начнем с Лиги чемпионов, в которой могут выступить сразу три наших клуба. Два из них попадут туда напрямую. Кто составит компанию чемпиону России "Зениту", решится в воскресенье в последнем туре Премьер-лиги. Второе место разыграют "Локомотив" и "Краснодар", у которых по 53 очка в активе. При равенстве очков выше будут москвичи, у которых перед "быками" есть преимущество в личных встречах.

"Железнодорожники" примут "Уфу", а южане - казанский "Рубин". Если все останется так, как сейчас, то "Локомотив" выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а "Краснодар" начнет выступление в турнире с третьего (предпоследнего) квалификационного этапа.

Что касается Лиги Европы, то прямую путевку в основную сетку получают победитель Кубка России и команда, финишировавшая четвертой по итогам сезона. "Локомотив", досрочно обеспечивший себе участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов, выиграл сегодня Кубок страны. Таким образом, в Лигу Европы попал шестой клуб Премьер-лиги - "Арсенал". При этом туляки стартуют в турнире со второго раунда квалификации. Для выхода в групповой этап "оружейникам" нужно будет пройти три этапа.

В битве за прямое попадание в группу Лиги Европы сойдутся "Спартак" и ЦСКА. Перед последним туром "красно-белые" идут четвертыми и опережают армейцев на одно очко. В воскресенье спартаковцы отправятся в гости к "Оренбургу", а "красно-синие" примут "Крылья Советов". Команда, занявшая пятую строчку, стартует в Лиге Европы с третьего (предпоследнего) квалификационного раунда.