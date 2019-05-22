Определились все участники футбольных еврокубков от России

Новости

Захарова поиронизировала по поводу закупок США нефти из Венесуэлы 23:32
На Урале пятеро подростков пострадали из-за взрыва газа в гараже 22:24
Лидер Палаты общин Великобритании ушла в отставку из-за Brexit 22:12
Организаторы "Евровидения-2019" пересчитали итоги голосования 22:02
Известный модный бренд отказался от натурального меха 21:57
В России отзовут 14,5 тысячи автомобилей Ford 21:28
"Матч ТВ" проведет перекличку между всеми матчами 30-го тура чемпионата 21:03
Турнир по боксу пройдет на Олимпиаде в Токио 21:02
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек 20:56
ОДКБ призывает НАТО к диалогу 20:27
В Тверской области отравились 11 школьников 20:03
В Госдуме утвердили план проработки вопросов из отчета Медведева 19:36
Bloomberg сравнил богатейших бизнесменов в истории 19:31
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" госпитализирован после попытки суицида 19:21
В Тульской области реконструировали оружие воинов XVI-XVII веков 19:00
В Иордании раскопали древнейший храм Бельфегора 18:59
Шесть станций московского метро закроют на выходные 18:55
Euro NCAP разбил 7 новинок и рассказал, какие из них самые безопасные 18:49
Педагоги и медики рассказали о том, что нельзя делать перед ЕГЭ 18:47
В УФСИН рассказали о крепкой семье Алексея Улюкаева 18:45
РФ поставит во Вьетнам "умный город" и электронное правительство 18:35
В Керчи начальник отдела полиции и его зам попались на крупной взятке 18:29
Эксперт рассказал, во что обойдется горожанину содержание велосипеда 18:28
Видео: В Астрахани на автомобили упали столбы 18:22
Одноразовая пластиковая посуда будет запрещена в Евросоюзе с 2021 года 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 23:25
Рубрика: Спорт

Определились все участники футбольных еврокубков от России

Текст: Артур Нанян
Стали известны все участники еврокубков от российского чемпионата в сезоне 2019/20. Последним эту путевку получил тульский "Арсенал".
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Начнем с Лиги чемпионов, в которой могут выступить сразу три наших клуба. Два из них попадут туда напрямую. Кто составит компанию чемпиону России "Зениту", решится в воскресенье в последнем туре Премьер-лиги. Второе место разыграют "Локомотив" и "Краснодар", у которых по 53 очка в активе. При равенстве очков выше будут москвичи, у которых перед "быками" есть преимущество в личных встречах.

"Матч ТВ" проведет перекличку между всеми матчами 30-го тура чемпионата

"Железнодорожники" примут "Уфу", а южане - казанский "Рубин". Если все останется так, как сейчас, то "Локомотив" выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а "Краснодар" начнет выступление в турнире с третьего (предпоследнего) квалификационного этапа.

Что касается Лиги Европы, то прямую путевку в основную сетку получают победитель Кубка России и команда, финишировавшая четвертой по итогам сезона. "Локомотив", досрочно обеспечивший себе участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов, выиграл сегодня Кубок страны. Таким образом, в Лигу Европы попал шестой клуб Премьер-лиги - "Арсенал". При этом туляки стартуют в турнире со второго раунда квалификации. Для выхода в групповой этап "оружейникам" нужно будет пройти три этапа.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
"Локомотив" в восьмой раз выиграл Кубок России

В битве за прямое попадание в группу Лиги Европы сойдутся "Спартак" и ЦСКА. Перед последним туром "красно-белые" идут четвертыми и опережают армейцев на одно очко. В воскресенье спартаковцы отправятся в гости к "Оренбургу", а "красно-синие" примут "Крылья Советов". Команда, занявшая пятую строчку, стартует в Лиге Европы с третьего (предпоследнего) квалификационного раунда.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спорт Футбол Лига Европы Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Спортивные организации Футбольные клубы "Арсенал" (Тула) Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Чемпионат России по футболу - 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обещал проконтролировать соцподдержку инвалидов
Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев
Полковник ФСБ стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
В России отзовут 14,5 тысячи автомобилей Ford
Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии